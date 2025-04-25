消費滿額抽機票！麵屋一燈插旗台北統一時代　5／1祭出1元拉麵

▲麵屋一燈插旗台北統一時代。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」南部首店才在4月初開幕，4月20日正式進駐台北統一時代，除了推出專屬口味「松露椎茸雞白湯拉麵」，4月30日消費滿額可抽東京來回機票，5月1日再祭出1元拉麵，限量100份。

號稱東京拉麵之王的「麵屋一燈」，招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，登台8年後，去年10月開出第2家店，然而進軍台灣的第1家店「南京店」在今年1月1日熄燈，主要是原建築物未來另有規劃。雖然收掉南京店，台灣麵屋一燈今年規劃全台展店10多家，繼月初開幕的高雄夢時代店後，台北統一時代店已於4月20日開幕。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

麵屋一燈招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲麵屋一燈台北統一時代店專屬口味「松露椎茸雞白湯拉麵」。（圖／業者提供）

除了高雄夢時代的濃厚海老沾麵外，社長坂本幸彥也為台北統一時代店設計了專屬口味「松露椎茸雞白湯拉麵（每碗298元）」，湯頭以雞骨高湯為基底，融合松露的醇厚與椎茸的香氣，配料則是低溫烹調的豬叉燒與雞叉燒。

歡慶台北統一時代店開幕，4月30日前單筆消費滿500元即贈刮刮卡，有機會抽中東京來回機票、社長親簽拉麵碗，或是百年品牌MIYAZAKI聯名限量圍巾。此外，5月1日早上10點將於台北統一時代FB限時推出「一元拉麵」快閃活動，凡透過Ocard商城下單，就能以一元享用經典拉麵，限量100份，售完為止。5月1日至5月2日每位會員到店用餐，即可享拉麵第2碗半價優惠，再享積分雙倍回饋，每日前10名來店顧客，還可加碼獲得MIYAZAKI聯名周邊。

▲胡椒廚房招牌菜「胡椒牛肉飯」。（圖／橘焱胡同提供）

另外，橘焱胡同集團在取得「Pepper Lunch 胡椒廚房」台灣區代理權後，今年規劃在全台拓展到6家分店，首家新分店4月24日進駐新莊宏匯廣場，同時連3天推出買一送一。

胡椒廚房主打使用專利鑄鐵製造的鐵板鎖住肉汁，以及可以讓客人自己選擇醬料拌炒，其中「胡椒牛肉飯」是最著名的招牌菜單，鮮嫩牛肉加上飽滿的米飯，放在熱鐵板上滋滋作響，並搭配香甜玉米與特製黃油，最後佐以特製醬汁，撒上新鮮現磨的黑胡椒粒，香氣誘人。