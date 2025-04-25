馬來西亞「樂高迷你花園」4／28開幕　79萬顆積木打造逾百坪園區

▲LEGOLAND馬來西亞「The LEGO Flower Garden MINILAND」將於4月28日起迎賓。（圖／翻攝自legoland官網）



記者彭懷玉／綜合報導

馬來西亞樂高樂園有新亮點！LEGOLAND馬來西亞度假村「The LEGO Flower Garden MINILAND」將於4月28日起正式迎賓，占地超過4,100平方英尺（約115坪），園內的花朵由逾79萬顆積木打造而成，營造出另類的花園奇觀。

▲LEGO迷你花園由超過792,000顆積木打造，選用58種LEGO Botanicals系列的LEGO花卉。（圖／翻攝自legoland官網）



LEGO迷你花園由超過792,000顆積木打造，選用58種LEGO Botanicals系列的LEGO花卉，包括野花花束、向日葵、蘭花、盆栽樹、櫻花等多樣品種，彩色積木創造出與大自然融合的景象，巡遊積木花園中，還會發現隱藏著各式LEGO動物，比方說停駐在花間的蝴蝶、色彩繽紛的鳥兒，樂高迷可別錯過。

▲「The LEGO Flower Garden MINILAND」也有體驗區。（圖／翻攝自legoland官網）



此外，一座巨型客製化的LEGO大王花模型預計是全場焦點，以此向東南亞最具代表性的花卉致敬。漫步到水之奇觀展區，會發現一座LEGO水景環繞花園，其中藏著青蛙與小魚穿梭其間，讓粉絲們感受樂高施展的魔法。

參觀完花園，還能在Master Model Builder工作坊中，向樂高大師學習專業秘訣與技巧，可以親手將舊有的積木重製成全新的花卉藝術品，或將舊樂高車輪變身為綻放的玫瑰花瓣。業者表示，在28日開幕前，將開放年票持有者搶先體驗，有興趣者可上官網查詢。

▲西巴丹島可目睹壯觀的 「梭魚風暴」，與蝠魟、大眼鰺、圓犁頭鯊等大型洄游魚群共游。（圖／馬來西亞觀光局提供）



另外，因應夏天潛水季到來，馬來西亞觀光局分享4大夢幻潛點，西巴丹島可以目睹萬隻梭魚掀起的旋風；曾被《TIME》雜誌評選為全球最美島嶼的刁曼島，有機會與鯨鯊相遇；熱浪島能與海龜悠游，一面探索沉船遺跡；潛水考證推薦到仙本那，喜歡潛水的旅人準備收進口袋清單。