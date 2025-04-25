ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

馬來西亞「樂高迷你花園」4／28開幕　79萬顆積木打造逾百坪園區

▲LEGOLAND馬來西亞度假村「The LEGO Flower Garden MINILAND」將於4月28日起正式迎賓。（圖／翻攝自legoland官網）

▲LEGOLAND馬來西亞「The LEGO Flower Garden MINILAND」將於4月28日起迎賓。（圖／翻攝自legoland官網

記者彭懷玉／綜合報導

馬來西亞樂高樂園有新亮點！LEGOLAND馬來西亞度假村「The LEGO Flower Garden MINILAND」將於4月28日起正式迎賓，占地超過4,100平方英尺（約115坪），園內的花朵由逾79萬顆積木打造而成，營造出另類的花園奇觀。

▲LEGOLAND馬來西亞度假村「The LEGO Flower Garden MINILAND」將於4月28日起正式迎賓。（圖／翻攝自legoland官網）

▲LEGO迷你花園由超過792,000顆積木打造，選用58種LEGO Botanicals系列的LEGO花卉。（圖／翻攝自legoland官網）

LEGO迷你花園由超過792,000顆積木打造，選用58種LEGO Botanicals系列的LEGO花卉，包括野花花束、向日葵、蘭花、盆栽樹、櫻花等多樣品種，彩色積木創造出與大自然融合的景象，巡遊積木花園中，還會發現隱藏著各式LEGO動物，比方說停駐在花間的蝴蝶、色彩繽紛的鳥兒，樂高迷可別錯過。

▲LEGOLAND馬來西亞度假村「The LEGO Flower Garden MINILAND」將於4月28日起正式迎賓。（圖／翻攝自legoland官網）

▲「The LEGO Flower Garden MINILAND」也有體驗區。（圖／翻攝自legoland官網）

此外，一座巨型客製化的LEGO大王花模型預計是全場焦點，以此向東南亞最具代表性的花卉致敬。漫步到水之奇觀展區，會發現一座LEGO水景環繞花園，其中藏著青蛙與小魚穿梭其間，讓粉絲們感受樂高施展的魔法。

參觀完花園，還能在Master Model Builder工作坊中，向樂高大師學習專業秘訣與技巧，可以親手將舊有的積木重製成全新的花卉藝術品，或將舊樂高車輪變身為綻放的玫瑰花瓣。業者表示，在28日開幕前，將開放年票持有者搶先體驗，有興趣者可上官網查詢。

▲馬來西亞觀光局分享4大夢幻潛點。（圖／馬來西亞觀光局提供）

▲西巴丹島可目睹壯觀的 「梭魚風暴」，與蝠魟、大眼鰺、圓犁頭鯊等大型洄游魚群共游。（圖／馬來西亞觀光局提供）

另外，因應夏天潛水季到來，馬來西亞觀光局分享4大夢幻潛點，西巴丹島可以目睹萬隻梭魚掀起的旋風；曾被《TIME》雜誌評選為全球最美島嶼的刁曼島，有機會與鯨鯊相遇；熱浪島能與海龜悠游，一面探索沉船遺跡；潛水考證推薦到仙本那，喜歡潛水的旅人準備收進口袋清單。

關鍵字： 馬來西亞旅遊 LEGOLAND馬來西亞度假村 國外特色 亞洲旅遊 東南亞旅遊 The LEGO Flower Garden MINILAND

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

推薦閱讀

高雄第2座動物園拼年底開幕

高雄第2座動物園拼年底開幕

澎湖國際海上花火節4／28試放場登場

澎湖國際海上花火節4／28試放場登場

開箱／澳洲浴火重生的百年美術館

開箱／澳洲浴火重生的百年美術館

馬來西亞「樂高迷你花園」4／28開幕

馬來西亞「樂高迷你花園」4／28開幕

麵屋一燈插旗台北統一時代抽機票

麵屋一燈插旗台北統一時代抽機票

花蓮海洋公園套票享隔日免費再玩1天

花蓮海洋公園套票享隔日免費再玩1天

新日本三大夜景No.1！搭玻璃纜車登頂

新日本三大夜景No.1！搭玻璃纜車登頂

「新北美術館」開館免費參觀！300秒煙火、建築光雕登場

「新北美術館」開館免費參觀！300秒煙火、建築光雕登場

新北「4座特色公園」帶孩放電

新北「4座特色公園」帶孩放電

好市多「99元滷肉飯」開箱！

好市多「99元滷肉飯」開箱！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

馬祖藍眼淚超美　在地人曝最佳觀賞期

美登利官方再公布台中店訂位候位須知

月底救星！桃園便當店吃到飽只要70元

土地公廟變身熱炒店！桃園深夜食堂

士林廚房6/30前加菜不加價

北海岸「6處野百合」盛放！美到5月底

一支才賣60！彰化飄香45年古早味烤玉米

人氣豬排店勞動節優惠連推6天

甜點控衝了！身分證有「101」送曲奇餅

超萌「史努比公仔」現身澎湖5大景點

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

高雄第2座動物園拼年底開幕

澎湖國際海上花火節4／28試放場登場

開箱／澳洲浴火重生的百年美術館

馬來西亞「樂高迷你花園」4／28開幕

麵屋一燈插旗台北統一時代抽機票

花蓮海洋公園套票享隔日免費再玩1天

新日本三大夜景No.1！搭玻璃纜車登頂

「新北美術館」開館免費參觀！300秒煙火、建築光雕登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366