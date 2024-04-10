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清水必吃阿財米糕！米粒帶黏密感、滷肉香而不油膩　天天都客滿　

糖糖's 享食生活

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

來到台中清水當然不能錯過當地必吃美食米糕！是說台中清水米糕這麼多間，大家最愛哪一間呢？我吃過三間清水米糕，目前還是最愛阿財米糕，雖然評價很兩極，但從小買到現在人潮依舊多到爆，不管是平假日，都是這麼多人，內用座位區客滿，外帶更是大排長龍。

▲▼台中清水必吃美食！，這間評價兩極。（圖／部落客糖糖提供）

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▲▼台中清水必吃美食！，這間評價兩極。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中清水必吃美食！，這間評價兩極。（圖／部落客糖糖提供）

▲阿財米糕不管是內用還是外帶都是採排隊點餐，不過內用跟外帶是分開排隊的，內用是排左邊，外帶是排右邊。

阿財米糕位置
位在台中清水區西寧路與中興街交叉口處，轉角間店面還頗大一間的，斜對面就是全聯，不過附近比較難停車，要小找一下。

▲▼台中清水必吃美食！，這間評價兩極。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中清水必吃美食！，這間評價兩極。（圖／部落客糖糖提供）

阿財米糕環境
內用座位區還不少，除了店裡頭，騎樓處也有座位區，我每次來都是客滿的狀態，生意超級好，點餐前提醒大家先找好座位再排隊點餐。

▲▼台中清水必吃美食！，這間評價兩極。（圖／部落客糖糖提供）

▲阿財米糕菜單，目前價格有再調漲過，請大家依現場為主。

財伯米糕45元＋滷肉蛋15元
清水米糕是筒仔米糕，跟台南米糕不一樣，米粒帶點黏密感，上頭的滷肉超級香，肥肉雖然偏多，但吃起來不油膩，搭配底下米糕好好吃，我還額外點了魯蛋，加在一起吃超讚。

▲▼台中清水必吃美食！，這間評價兩極。（圖／部落客糖糖提供）

阿財米糕店

電話：（04）2622－953
地址：台中市清水區西寧路105號
時間：10：00～19：00　周一店休

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