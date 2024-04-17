南投隱藏寶藏景點！協力車免費租借＆可愛小羊梅花鹿可以親近餵食

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者黃是瑀

周末假期將至！推薦給大家隱藏版南投景點「石川乳酪」，不僅是在地必買南投伴手禮，消費滿額還可免費逛石川鹿生態觀光農場，現場有可愛小羊、梅花鹿及小兔兔可以餵食。

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石川乳酪位置

石川乳酪位在南投草屯鎮石川路上，進入土芒果樹所形成的綠色林蔭大道就能看到石川乳酪的門市及石川鹿生態觀光農場。

石川乳酪門市環境

石川乳酪門市現場也有提供些許的座位區，除了外帶伴手禮，也有販售飲料、咖啡及甜點可以現場享用。

芒果重乳酪單片120元

▲石川乳酪除了外帶重乳酪禮盒外，現場可以吃到精緻甜點盤，芒果重乳酪除了濃郁的乳酪香氣，還多了芒果的酸甜滋味。

原味重乳酪單片120元

喜歡吃重乳酪的朋友，來石川乳酪一定要試試他們家的原味重乳酪，口感綿密，帶有濃郁的乳酪香氣，搭配底下脆脆的餅乾，層次相當豐富。

巧克力重乳酪單片120元

石川乳酪的巧克力重乳酪是比較偏向Oreo巧克力重乳酪，不是純的那種歐罵罵的巧克力乳酪，現場吃還會淋上巧克力醬。

▲石川乳酪不僅是間乳酪專賣店，對面還有個小農場，入場券是150元，可全額抵消費，等於消費滿150元就可以免費入園。

石川鹿生態觀光農場位置

石川鹿生態觀光農場就在石川乳酪門市的對面，路邊都可以停車，一走進農場裡小朋友們就已經迫不及待想要跟小動物們玩了，這裡的小動物都是可以近距離接觸及餵食，如果年紀比較小的小朋友需要家長陪同。

▲梅花鹿餵食秀登場，飼料可以跟店員購買，一包是10－30元，小朋友們剛開始還點害怕，後來就上手了，餵完一包還想再餵一包。

▲除了飼料外，還有整根草可以餵食，不過餵草時會有拉力，建議大人要在旁邊陪同，免得小朋友跌倒了。

▲除了小羊及梅花鹿外，還有可愛兔兔區，裡頭超多隻可愛兔兔，每隻都很親人。





▲小孩們玩的不亦樂乎，玩到還不想回家。

▲另外一邊還有賞鳥區，這裡有著各式各樣不同種類的鸚鵡鳥類，每隻色澤都超級美。

▲現場還有免費的幸福叮叮車可以租借，可以載著小朋友到處遊。

綜合禮盒

玩完可愛小農場，當然不能少了伴手禮，推薦石川乳酪的綜合禮盒，裡頭包含奶酪、優格、巧克力生乳酪及乳酪燒，送禮兩相宜。

招牌原味重乳酪禮盒420元

來到石川乳酪必買的伴手禮招牌原味重乳酪，包裝精緻，裡頭還有附上保麗龍保冰，就算外縣市的朋友來遊玩，也有保冰八小時。

原味生吐司

喜歡吃生吐司的朋友，在石川乳酪也買得到，一推出就賣的嚇嚇叫，生吐司口感相當柔軟，吃起來帶有迷人奶香。

整體感想

連假帶小朋友遊玩的好所在，推薦南投必逛景點石川乳酪給大家，不僅可以買到香醇濃郁的重乳酪蛋糕，還可以遊玩石川鹿生態觀光農場，跟小羊、梅花鹿及小兔兔近距離接觸，好吃又好玩。

石川乳酪

電話：（04）－9233－5858

地址：南投縣草屯鎮石川路46－6號

時間：10：00－17：00、周一、二店休

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