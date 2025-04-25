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澎湖花火節要來了！超萌史努比公仔現身5景點、最佳觀賞點攻略

▲▼澎湖花火節打造5隻史努比造型公仔。（圖／澎湖縣政府提供）

▲今年澎湖花火節除了有史努比主題無人機秀，還打造5隻史努比造型公仔設置於5處景點。上圖為西嶼三仙塔。（圖／澎湖縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

2025澎湖國際海上花火節將於5月5日盛大登場，並預計於4月28日進行試放演出。今年澎湖縣政府與全球知名IP《花生漫畫》合作，打造全新「史努比主題無人機煙火秀」，不僅成為本屆花火節最大亮點，還同步設置5座史努比與夥伴們的造型公仔，分布在澎湖5大熱門景點，粉絲可不能錯過。

▲▼澎湖花火節打造5隻史努比造型公仔。（圖／澎湖縣政府提供）

▲▼5隻史努比造型公仔設於不同澎湖代表景點。

▲▼澎湖花火節打造5隻史努比造型公仔。（圖／澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府表示，今年《花生漫畫》迎來75周年，為此特別合作主題無人機演出搭配煙火秀，並於馬公觀音亭園區、湖西龍門閉鎖陣地、白沙跨海大橋（通梁端）、西嶼三仙塔、望安網垵口沙灘和七美遊客中心等景點，設置造型不同的史努比與他的好朋友們的造型公仔，藉此吸引旅客前往觀光、拍照打卡。

▲▼澎湖花火節打造5隻史努比造型公仔。（圖／澎湖縣政府提供）

▲此次專為澎湖設計的史努比造型公仔。

其中，位於馬公觀音亭園區高約150公分衝浪造型的史努比，更是專為澎湖設計，因此活動結束後會繼續保留在澎湖，但未來會設置於何處尚未確定。

同時，澎湖縣政府也推薦7處今年看花火節最佳位置，包括馬公觀音亭、馬公第一漁港、金龜頭炮台前草地、馬公第三漁港、案山漁港、重光海堤，以及從海上回望花火美景。

▲▼2024澎湖國際海上花火節，2024澎湖海上花火節，2024澎湖花火節。（圖／澎湖縣政府提供）

▲今年澎湖國際海上花火節將從5月5日登場。

同時，為因應活動期間的人潮，縣府將實施交通管制，並安排免費接駁車，於煙火施放日的晚間7時至10時，觀音亭主場每場都有提供接駁服務，往返文澳國小體育館（新店路側）和縣府衛生局（下車步行約450公尺進入會場），沿途停靠第三漁港國際廣場(新店路側日光遮棚下)、南海遊客中心(後方同和路側公車停車格)，每15分鐘一班。

關鍵字： 澎湖旅遊 澎湖國際海上花火節 史努比 花生漫畫

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