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台中好吃脆皮雞蛋糕推薦！外脆內帶微Q口感　香濃起司會狂牽絲　　

糖糖's 享食生活

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▲▼台中最好吃脆皮雞蛋糕，勘西起司雞蛋糕也超推薦。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

台中好吃脆皮雞蛋糕推薦！這間GUGE雞蛋糕可是不少台中人心目中的第一名脆皮雞蛋糕，每到下午時段訂單總是接滿滿，雞蛋糕趁熱吃真的超脆皮，還有人氣起司口味，熱熱吃還會牽絲。

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▲▼台中最好吃脆皮雞蛋糕，勘西起司雞蛋糕也超推薦。（圖／部落客糖糖提供）

▲雞蛋糕口味還蠻多的，一份都是六入裝，除了原味，還有巧克力、起司、葡萄乾及黑糖麻糬。

GUGE雞蛋糕位置
位在台中北區北平路上，就在喫茶小舖北平二店的前方，距離台中捷運文心中清站不遠，平日是下午一點開賣，假日是下午三點開賣，不管平假日生意都很好。

▲▼台中最好吃脆皮雞蛋糕，勘西起司雞蛋糕也超推薦。（圖／部落客糖糖提供）

▲雞蛋糕都是現點現烤，等待時間約10分鐘左右，無法久等的朋友可以事先打電話預訂。

▲▼台中最好吃脆皮雞蛋糕，勘西起司雞蛋糕也超推薦。（圖／部落客糖糖提供）

▲這上頭都是已預訂的訂單，生意真的有夠好，我現場來也等了近半小時才拿到。

▲▼台中最好吃脆皮雞蛋糕，勘西起司雞蛋糕也超推薦。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼台中最好吃脆皮雞蛋糕，勘西起司雞蛋糕也超推薦。（圖／部落客糖糖提供）

▲一份是六入，每個造型都不太一樣。

原味雞蛋糕55元
第一次來的朋友，激推GUGE雞蛋糕的招牌原味雞蛋糕，趁熱吃外皮超酥脆，裡頭帶點微Q口感，蛋香味十足，吃完一塊讓人想要再來一塊。

▲▼台中最好吃脆皮雞蛋糕，勘西起司雞蛋糕也超推薦。（圖／部落客糖糖提供）

起司雞蛋糕65元
另一個雞蛋糕口味選了起司，讓蛋香濃郁的雞蛋糕多了香濃起司，熱熱吃還會牽絲。

結語
台中好吃脆皮雞蛋糕推薦，喜歡吃脆皮雞蛋糕的朋友趕緊將這間GUGE雞蛋糕筆記起來，吃過的朋友都超推薦，現點現烤，趁熱吃真的超酥脆，除了招牌原味，起司口味也很推薦，聽說黑糖麻糬也很厲害，下次再找時間來吃看看。

GUGE雞蛋糕

電話：09－0690－9877
地址：台中市北區北平路二段25－5號
時間：平日13：00～21：30　假日15：00～22：00

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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