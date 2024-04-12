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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

說到台中好吃火雞肉飯，這間位在台中中區的頂吉古早味火雞肉飯一定是榜上有名，不僅在地人推到爆，更是IG爆紅美食，不管平假日生意都超好，內用外帶都是滿滿人潮，想吃的朋友請耐心等候。

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頂吉古早味火雞肉飯位置

位在台中中區三民路與福音街交叉口，就在台中公園的對面，距離一中商圈也不遠，附近除了路邊停車格，也有收費停車場，提醒大家這裡是紅線，警察抓很嚴可別違規停車。

▲店面不大間，內用的座位也不多，瞧瞧這人潮就知道生意有多好，這天是下午兩點來，店內依舊客滿狀態。

頂吉古早味火雞肉飯點餐方式

不管是內用還是外帶都需要先抽號碼牌，接著再畫單，內用是紅單，外帶是藍單，畫完單後再到給單區給單，等待餐點製作好後店家會叫號，再到結帳區結帳。

▲抽號碼的機器在最旁邊，按左下角的紅色按鈕就能抽號碼牌。

▲除了火雞肉飯，火雞片飯更是人氣招牌，另外還有羊肉羹、魷魚羹、麵食、湯品及小菜類。

▲火雞片飯75元＋荷包蛋15元。

▲這次點的是人氣招牌火雞片飯，記得一定要加半熟荷包蛋，吃的時候將荷包蛋戳破，讓黃澄澄的蛋液流入底下飯中，口感更讚。

▲裡頭的火雞肉片份量還不少，肉質軟嫩不柴，搭配醬油、雞汁、白飯及荷包蛋，好吃不油膩。

結語

喜歡吃火雞肉飯的朋友，這間頂吉古早味火雞肉飯你一定要筆記起來，早上10點半開賣，只賣到下午三點半，有時候還會提早收攤，不管平假日生意都超好，想吃的朋友記得早點來卡位。

頂吉古早味火雞肉飯

電話：（04）2223－8667

地址：台中市中區三民路三段57號

時間：10：30～15：30 周日、一店休

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