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馬祖藍眼淚大爆發！在地人曝「最佳觀賞期」　還有追淚星空之旅

▲▼馬祖藍眼淚。（圖／東莒船老大民速提供）

▲馬祖藍眼淚近日迎來首場大爆發。（圖／東莒船老大民宿提供）

記者蔡玟君／綜合報導

馬祖現在正是藍眼淚最佳欣賞時候！每年3至9月，正是前往馬祖體驗跳島追淚，無論是走在沙灘，看隨著不斷向岸上拍打的海浪中閃現藍色螢光，或是站在制高點遠眺海面，看於海潮間隱隱閃耀的光芒，場景都超夢幻，更有當地業者推出「海上賞藍眼淚」體驗，連江縣政府也從4月25日起至5月31日期間推出8場追淚追星達人體驗活動，帶旅客追淚去。

▲▼馬祖海上藍眼淚。（圖／張良衛提供）

▲▼當地業者也推出海上夜賞藍眼淚體驗。（圖／張良衛提供）

▲▼馬祖海上藍眼淚。（圖／張良衛提供）

馬祖近日迎來今年首次藍眼淚大爆發，讓許多親眼目睹的旅客直呼超幸運。而當地船家業者張良衛則分享，不同月份看到的風景也有差異，近年受到氣候異常、水溫上升太快影響，若想看到傳統定義的藍眼淚，建議4月下旬到6月上旬最推薦，預估6月中則以星沙為主。

馬祖的藍眼淚景色獨特之處在於受到各島地形影響，看到的景色都不盡相同，有些在沙灘就能近距離欣賞，有些則是需從上往下看，在礁岩間也能看到藍眼淚的風景，但整體來說，藍眼淚需在沒有光害的地方，才能清楚看到。旅客若是這段期間到馬祖旅遊，可透過民宿業者帶領，當地人透過每日潮汐，更能清楚知道當天在哪、與是否能看到藍眼淚。

▲▼馬祖藍眼淚。（圖／東莒船老大民速提供）

▲▼馬祖各島嶼依照地形不同，能欣賞的藍眼淚景觀也不同。（圖／東莒船老大民宿提供）

▲▼馬祖藍眼淚。（圖／東莒船老大民速提供）

而連江縣政府也特別結合馬祖兩大暗空奇景「藍眼淚與星空」，推出「追淚追星達人體驗活動」，從4月25日起至5月31日間，共計舉辦8場次，每場次約一個半小時（下午7點半至9點），由四鄉五島在地達人帶領，參與者僅需繳交報名費新台幣100元即可體驗，現已開放網路線上報名，限量200個名額，額滿為止。

連江縣交通旅遊局表示，本次「追淚追星達人體驗活動」特別邀請各家在地達人親自導覽解說，有馬祖金牌解說員王永保及周治孝、藍眼淚達人鄭智新、熱愛攝影的陳善澔及充滿在地故事的劉雅佩領團，預約報名者不僅享有導覽解說體驗、遊程專車、旅平險、報名禮多功能手機掛繩一份，全程參與者還可以獲得活動參加禮手提探險燈。

關鍵字： 馬祖旅遊 藍眼淚

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