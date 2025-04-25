東京最新「吉伊卡哇樂園」今年開幕　將有大型體驗設施

▲東京吉伊卡哇樂園將於今年開幕。（圖／翻攝自ちいかわパーク【公式】X平台）

記者蔡玟君／綜合報導

用可愛魅力席捲全球的「吉伊卡哇」現在宣布，將於今年打造「吉伊卡哇樂園」，地點就在東京，消息一宣布，立刻讓粉絲超興奮。

「吉伊卡哇」日前在官方X社群平台發布公告指出，今年計劃在東京打造「吉伊卡哇樂園」，並有首個大型體驗設施讓粉絲體驗，不過詳細地點、園內規劃仍有待日後公布。

▲▼東京車站一番街過去曾與吉伊卡哇合作，不僅有限定商店，連地下大廳都是可愛的吉伊卡哇裝飾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲今年初「高雄冬日遊樂園」與吉伊卡哇聯名，打造大型海上氣偶展出，掀起朝聖觀光潮。（圖／高雄市政府觀光局提供）

超人氣IP「吉伊卡哇」由日本漫畫家長野創作，於新冠疫情期間透過社群平台開始連載，療癒日本民眾的心，高人氣不但吸引東京車站一番街與吉伊卡哇聯名合作並設有周邊商店，高雄市政府今年的「高雄冬日遊樂園」也特別與之聯名，以大型海上氣偶展出，再次掀起觀光潮，日本各大特色主題商店、餐廳也成為台灣人赴日旅遊潮聖景點。

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