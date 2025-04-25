ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園「宇內溪溫泉區」明起試營運！憑小烏來門票免費泡美人湯

▲「宇內溪溫泉戲水區」將於明（26日）起試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會）

▲不只夏天能玩水，「宇內溪溫泉區」將於明（26日）起試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園不只羅浮溫泉，「宇內溪溫泉戲水區」將於明（26日）起試營運，未來夏季開放宇內溪戲水，到了冬天，則成為泡美人湯的新景點。桃園市政府指出，凡遊客購買小烏來風景區門票，就能免費泡湯。

▲「宇內溪溫泉戲水區」將於明（26日）起試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會）

▲「宇內溪溫泉戲水區」到了冬天，則成為泡美人湯的新景點。

實際上，桃園市復興區小烏來地區早期就有溫泉露頭，後因水利工程導致露頭消失，桃園市政府近來積極開發北橫溫泉觀光，自去年1月進行小烏來義盛溫泉1號井鑿井工程，順利開發完成並將溫泉接管引至宇內溪溫泉池，結合成為全新的「宇內溪溫泉戲水區」，目前各項軟硬體皆已完成，並由桃園市風管處委託桃園市觀光發展基金會營運。

▲「宇內溪溫泉戲水區」將於明（26日）起試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會）

▲宇內溪溫泉池泉質為透明無色的碳氫鈉泉，泡湯後能使肌膚變得細嫩和光滑，因此也被稱為美人湯。

宇內溪溫泉池泉質為透明無色的碳氫鈉泉，泡湯後能使肌膚變得細嫩和光滑，因此也被稱為美人湯，結合宇內溪潔淨的山泉野溪，將成全新的溫泉體驗。桃園市觀旅局表示，溫泉初步提供宇內溪泡湯使用，未來也將規劃提供當地民宿及露營使用，讓溫泉也成為小烏來觀光的重要行程之一。

▲「宇內溪溫泉戲水區」將於明（26日）起試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會）

▲考量溫泉池可供容納人數並顧及遊客體驗品質，每日採兩梯次總量管制入場，上午場為10點至12點，下午場為1點至3點。

凡遊客購買小烏來風景區門票，除原先可參觀天空步道、天空繩橋外，還能免費泡湯，不過因考量溫泉池可供容納人數並顧及遊客體驗品質，每日採兩梯次總量管制入場，上午場為10點至12點，下午場為1點至3點，同時35人為上限。試營運期間，桃園市觀光發展基金會也將廣納民眾意見，進行使用經驗回饋與場域管理優化作業，並預計在6月1日開放宇內溪戲水區，正式啟動「宇內溪溫泉戲水區」。

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 宇內溪溫泉戲水區 宇內溪戲水區 小烏來 小烏來風景區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

推薦閱讀

士林「20種孤挺花、繡球花」免費賞

士林「20種孤挺花、繡球花」免費賞

三貂角燈塔迎向點燈90週年　本月底展開草地音樂會等系列活動

三貂角燈塔迎向點燈90週年　本月底展開草地音樂會等系列活動

東京最新「吉伊卡哇樂園」今年開幕

東京最新「吉伊卡哇樂園」今年開幕

桃園「宇內溪溫泉區」明起試營運

桃園「宇內溪溫泉區」明起試營運

小福利調整餐價「3方案自由選」

小福利調整餐價「3方案自由選」

高雄第2座動物園拼年底開幕

高雄第2座動物園拼年底開幕

澎湖國際海上花火節4／28試放場登場

澎湖國際海上花火節4／28試放場登場

開箱／澳洲浴火重生的百年美術館

開箱／澳洲浴火重生的百年美術館

馬來西亞「樂高迷你花園」4／28開幕

馬來西亞「樂高迷你花園」4／28開幕

麵屋一燈插旗台北統一時代抽機票

麵屋一燈插旗台北統一時代抽機票

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

士林「20種孤挺花、繡球花」免費賞

5／1炭烤豬肋排買一送一

美登利官方再公布台中店訂位候位須知

超萌「史努比公仔」現身澎湖5大景點

士林廚房6/30前加菜不加價

北海岸「6處野百合」盛放！美到5月底

新北「4座特色公園」帶孩放電

新北河濱蝶戀季升級！有音樂會、市集

人氣豬排店勞動節優惠連推6天

甜點控衝了！身分證有「101」送曲奇餅

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

士林「20種孤挺花、繡球花」免費賞

三貂角燈塔迎向點燈90週年　本月底展開草地音樂會等系列活動

東京最新「吉伊卡哇樂園」今年開幕

桃園「宇內溪溫泉區」明起試營運

小福利調整餐價「3方案自由選」

高雄第2座動物園拼年底開幕

澎湖國際海上花火節4／28試放場登場

開箱／澳洲浴火重生的百年美術館

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366