桃園「宇內溪溫泉區」明起試營運！憑小烏來門票免費泡美人湯

▲不只夏天能玩水，「宇內溪溫泉區」將於明（26日）起試營運。（圖／桃園市觀光發展基金會提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園不只羅浮溫泉，「宇內溪溫泉戲水區」將於明（26日）起試營運，未來夏季開放宇內溪戲水，到了冬天，則成為泡美人湯的新景點。桃園市政府指出，凡遊客購買小烏來風景區門票，就能免費泡湯。

▲「宇內溪溫泉戲水區」到了冬天，則成為泡美人湯的新景點。



實際上，桃園市復興區小烏來地區早期就有溫泉露頭，後因水利工程導致露頭消失，桃園市政府近來積極開發北橫溫泉觀光，自去年1月進行小烏來義盛溫泉1號井鑿井工程，順利開發完成並將溫泉接管引至宇內溪溫泉池，結合成為全新的「宇內溪溫泉戲水區」，目前各項軟硬體皆已完成，並由桃園市風管處委託桃園市觀光發展基金會營運。

▲宇內溪溫泉池泉質為透明無色的碳氫鈉泉，泡湯後能使肌膚變得細嫩和光滑，因此也被稱為美人湯。



宇內溪溫泉池泉質為透明無色的碳氫鈉泉，泡湯後能使肌膚變得細嫩和光滑，因此也被稱為美人湯，結合宇內溪潔淨的山泉野溪，將成全新的溫泉體驗。桃園市觀旅局表示，溫泉初步提供宇內溪泡湯使用，未來也將規劃提供當地民宿及露營使用，讓溫泉也成為小烏來觀光的重要行程之一。

▲考量溫泉池可供容納人數並顧及遊客體驗品質，每日採兩梯次總量管制入場，上午場為10點至12點，下午場為1點至3點。



凡遊客購買小烏來風景區門票，除原先可參觀天空步道、天空繩橋外，還能免費泡湯，不過因考量溫泉池可供容納人數並顧及遊客體驗品質，每日採兩梯次總量管制入場，上午場為10點至12點，下午場為1點至3點，同時35人為上限。試營運期間，桃園市觀光發展基金會也將廣納民眾意見，進行使用經驗回饋與場域管理優化作業，並預計在6月1日開放宇內溪戲水區，正式啟動「宇內溪溫泉戲水區」。