營業至凌晨兩點、還有超Q龍貓巴士！台中串燒「牛肉香菜捲」必點

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者邵筱鈞

台中人氣深夜串燒店推薦！位在台中西屯的巴士底家串燒，主打各式各樣的美味串燒及烤物，巴士底家串燒不僅是間台中深夜串燒店，更是台中人氣打卡親子景點，店內隱藏著一輛超可愛的龍貓巴士，還有免費桌遊可以玩。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方

巴士底家串燒位置

巴士底家串燒位在台中西屯福星路上，靠近弘孝路，就在櫻花市場的隔壁，福星公園的對面，附近除了路邊停車格，也有收費停車場。

巴士底家串燒環境

巴士底家串燒的內用空間非常寬敞，座位數多，除了內用座位區，戶外還有提供些許座位，另外正後方的巴士也是個小包廂，可容納10人，總座位數高達80以上，非常適合聚會包場。

▲巴士底家串燒除了美味串燒、烤物，還有一大特色，就是最後方這台龍貓巴士，從日本進口，可愛模樣讓人彷彿進入了龍貓場景，連小朋友也玩的不亦說乎。

▲飲料及酒類都在冰箱櫃中，酒類的品項還蠻多的。

▲喜歡吃泰國蝦的朋友，巴士底家串燒也有瓦跳跳的現烤泰國蝦。

▲店內還有設置飛鏢機，可以揪朋友來一決高下。

▲巴士底家串燒還有提供免費的桌遊，不只有可愛龍貓公車可以打卡拍照，還能跟小朋友一起玩遊戲增進親子關係。

巴士底家串燒菜單

▲巴士底家串燒都是採現點現烤，刷上特製醬汁，香氣超迷人。

牛肉香菜捲50元

巴士底家串燒的串燒品項多樣化，其中這樣牛肉香菜捲超特別，外面很少見，採用軟嫩多汁的五花牛，包入滿滿香菜，一入口就能感受到濃濃的香氣味，交織著牛肉的香氣，喜歡吃香菜的朋友會很愛。

溏心蛋豬捲60元

這道溏心蛋豬肉捲糖糖也超推，豬肉中包入半顆溏心蛋，吃的到豬肉的鹹香及溏心蛋的微甜香氣，不只大人，小朋友也很喜歡這個口味。

魷魚180元

香噴噴的烤魷魚，刷上醬汁香氣迷人，肉質吃起來超Q彈，鮮味十足，魷魚腳腳很有咬勁。

板腱牛排320元

採用美國原塊肉，其特色是中間有一條嫩筋，口感軟嫩帶有微微咬勁，富有濃厚的牛肉香氣。

松阪豬肉排180元

選用台灣松阪豬排，採炙烤方式，將表面烤至酥酥恰恰的口感，裡頭的肉質爽脆又多汁，吃上一塊就停不下來，喜歡吃松阪豬的朋友必點。

酒蒸海鮮349元

裡頭有新鮮蛤蜊及鮮蝦，加入清酒下去清蒸，除了海鮮本身的鮮甜，還帶有迷人酒香味。

鹽烤泰國蝦700元

採用新鮮現抓的泰國蝦，以鹽烤方式，這次點的是一斤的份量，肉質肥美彈牙，有些還有蝦膏在裡頭。

鹽烤吳郭魚 320元

採用整隻吳郭魚，外層鋪上一層厚厚鹽巴下去鹽烤，上桌時店家已經貼心去皮，讓客人可以直接享用，裡頭的肉質紮實多汁，鮮味十足，吃起來不會有土味。

帶殼筊白筍 100元

雖然菜單上是寫帶殼筊白筍，不過上桌時店家已經貼心剝好殼了，筊白筍非常肥美，吃起來脆口又鮮甜。

什錦烏龍麵 160元

只要每次看到有炒烏龍麵，一定必點是宵夜必點！巴士底家串燒的什錦烏龍麵裡頭有蛤蜊、高麗菜、紅蘿蔔、洋蔥、香菇、雞蛋等，麵條超Q彈，鹹香迷人，炒的也不會太過油膩。

用餐心得

台中好吃串燒推薦！巴士底家串燒位在台中西屯，近台中逢甲商圈，主打各式串燒、烤物，還有炒物、湯品等美食，不僅餐點好吃，店內還有提供免費桌遊及超可愛的龍貓巴士可以打卡拍照，不僅是揪朋友小酌吃美食的好所在，也是間友善親子餐廳。

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

巴士底家串燒



電話：04－2451－6660

地址：台中市西屯區福星路693－1號

時間：17：30－02：00

【你可能也想看】

►台中也有不輸彰化的好吃炸肉圓！金黃酥脆趁熱吃卡滋聲作響

►屏東人ㄟ早午餐愛店！莊園級「500次」咖啡、古早味粉漿蛋餅要點

►紐西蘭深度旅行！奧克蘭舊火車站裡的小館 印度咖哩thali太好吃