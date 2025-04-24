每周5天晚餐供應和牛吃到飽　士林廚房6／30前加菜不加價

▲士林廚房6/30前加菜不加價，和牛示意圖。（圖／取自士林萬麗酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

肉肉控看過來，台北士林萬麗酒店館內「士林廚房」近日推出餐檯加碼活動，6月30日前，每周有5天的晚餐供應現切和牛吃到飽，周三至周五每人加送海陸雙拼主餐一份，10月31日前周末吃得到戶外現烤BBQ。

▲台北士林萬麗酒店鱈場蟹吃到飽快閃回歸，訂位已全滿。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

台北士林萬麗酒店館內「士林廚房」去年曾推出鱈場蟹吃到飽，受到許多老饕喜愛，近期再度低調回歸，4月30日前平日中午限時供應，目前訂位已全滿。沒搶到的朋友也別扼腕，因為餐廳6月30日前，每周一、二、五、六、日晚餐加碼供應現切和牛吃到飽，每周三至周五晚餐每位成人及半價孩童加送海陸雙拼主餐一份（半隻龍蝦+戰斧豬排），餐價維持不變。

10月31日前，每周六、日晚餐供應戶外現烤BBQ，如遇雨天將更換場地至室內呈現。

▲使用Prime牛肩背的美式爐烤牛（右上）。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，南港台北萬怡酒店「敘日全日餐廳」7月2日前，與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯，菜色含使用Prime牛肩背的美式爐烤牛、採用美國菲瑞牛肉的酸湯泡椒牛肉與炙燒和牛握壽司、以美國蘭德牛肉設計的鐵板蒜香火焰骰子牛、牛頰肉燉煮的黑松露奶油燉牛肉、肥瘦比例為2:8牛絞肉烹煮的波隆納和牛肉醬義大利麵，以及美國五花牛肉湯。

除了美國牛肉，餐檯還有北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣無限供應，假日再享生蠔料理與鮮甜松葉蟹腳吃到飽。即日起出示職棒台北大巨蛋門票，即享平日兩人同行第2位優惠價666元。