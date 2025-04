開箱澳洲浴火重生的百年美術館！免費入場還開放夜間看展　

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者,旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國,超過70個城市,歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地,與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影/Travel with Leo、整理/實習記者陳品勻

位於雪梨市區東北方 The Domain 的新南威爾斯美術館(Art Gallery of New South Wales)是澳洲首屈一指的美術館,雖然展品不如歐洲知名美術館豐富,但有不少澳洲畫作的精彩作品,可以免費參觀,而且位於海德公園跟皇家植物園中間、很容易排入行程,是我很推的雪梨景點。

這篇遊記會先簡單介紹這個美術館的參觀方式,再分享我比較有印象的澳洲與歐洲繪畫,雖然它的亞洲與澳洲原住民相關藏品也算豐富,但這一天太累了,只花1小時左右參觀,沒欣賞太多相關作品。

簡介

這個美術館是於1874年開幕,在19世紀末期經歷火災以及重建,在20世紀又經過多次改建,在21世紀也有大規模的擴建計畫,我參觀的時候才剛完成「Naala Nura」的建築計畫、擴展主建築的展覽空間,「Naala Nura」為原住民語,意為:看見海洋或國家。入內之後可由服務中心索取地圖,重要的展間位於地面層,西洋繪畫大多陳列在地面層的南側大廳,北側大廳擺放了不少原住民相關藝術,我沒花太多時間欣賞。

▲新南威爾斯美術館的正立面。

▲入口大廳。

館藏品分享

澳洲風情畫

新南威爾斯美術館的西洋油畫雖然弱了點,但有一個很有趣的主題:澳洲發展,有展出不少過往澳洲生活,當時的畫作希望展現百姓的勤奮工作與生活的蒸蒸日上,當然也會有澳洲的日常風景作品。

《The Golden Fleece》

算是美術館的鎮館之寶,理想化的呈現過去羊毛工人的工作狀況,澳洲在19世紀曾經依靠羊毛賺進大筆財富,羊群也是當時澳洲的象徵之一。我曾在袋鼠島欣賞過牧羊犬趕羊跟農場主快速的剃下羊毛,滿有趣的。

《Rounding up a straggler》

生動逼真的呈現牛仔在塵土飛揚的環境趕牛,澳洲的重要產業之一是畜牧業,趕牛的活動根本是日常生活的一部分,即使現在有許多機動工具的協助,騎馬趕牛依然是重要技能,Netflix的《領地之爭》有超多場景。

▲陳列很多澳洲作品的展廳。

▲這邊都是小幅的繪畫。

▲畫名:The Golden Fleece,畫家:Tom Roberts,年代:1894。

▲畫名:Rounding up a straggler,畫家:Arthur Streeton,年代:1889。

《An autumn morning, Milson’s Point, Sydney》

是美術館很不錯的風景畫,Milson’s Point 位於北雪梨,就是北雪梨的港灣大橋周遭,畫作呈現不少船隻以及衍生而來的煙霧瀰漫,髒髒的顏色應該是想表達工業化造成的後遺症吧!

《Fire’s on》也是美術館很重要的藏品

畫家以居高臨下的角度捕捉藍山國家公園鐵路建設時發生意外的一瞬間,一位工人因為這個爆炸喪生。畫面其實看不太出來喪命工人,只會感受到他們正在崎嶇的地形中如火如荼的建設鐵道!這幅畫的畫家跟前述的《Rounding up a straggler》都是同一位:Arthur Streeton,他是澳洲19世紀晚期的代表性風景畫家!

▲畫名:An autumn morning, Milson’s Point, Sydney,畫家:Tom Roberts,年代:1888。

▲畫名:Fire’s on,畫家:Arthur Streeton,年代:1891。

▲維多利亞州某地方的風景畫。

歐洲繪畫

新南威爾斯美術館也有一些描繪歐洲的風景畫,有的畫家還鼎鼎大名,例如:梵谷、畢沙羅(Pissarro)、卡納萊托(Canaletto),但我在歐洲的美術館已經看了超多他們的作品,再加上美術館其實也沒收藏很多大師作品,就沒超認真欣賞了。

一如既往卡納萊托畫作的主題是威尼斯,還是維持他一貫的水準;梵谷的畫作則是某位農民的頭像,他的作品很多,不是每幅都是經典,這一幅我就覺得蠻普通的。畢沙羅(Pissarro)是印象派大師,畫作主題是農民住宅,還蠻吸睛的!

美術館也有展出一幅魯本斯的素描:The Presentation in the Temple,雖然我非常不喜歡他的作品,這一幅很不錯,生動地呈現出眾人見到耶穌的喜悅之情。

▲展示近代油畫的展廳。

▲卡納萊托的《The Piazza San Marco, Venice》。

▲魯本斯的作品。

▲畫家屬於矯飾主義學派,仔細觀察會發現人體比例怪怪的、被拉長。

▲畢沙羅的作品。

▲梵谷的作品。

▲主題是英國巴斯的新月建築群:Lansdown Crescent。

▲白雪公主與七矮人!

其他藝術作品

新南威爾斯美術館這幾年也拓展展間並增加亞洲藝術品的收藏,不過我跟朋友是傍晚參觀,白天玩了一天後疲憊不堪,就沒花太多時間欣賞,腳已經不是自己的了;除了日本的藝術品,還有一些佛教相關文物。這邊的原住民藝術收藏也不少,還有一些裝置藝術,有興趣的話可以多逛逛,這邊就只分享一些讓我有印象的作品照片。

▲陳列日本藝術品的櫃子。

▲還不錯的浮世繪。

▲看不懂、隨便拍拍。

▲這應該是澳洲原住民的藝術品。

▲不知是否為描繪佛教故事。

▲很有趣的作品。

▲澳洲常見飛禽?

▲遠看滿有立體感的。

▲忘記為何拍這個,總之滿有趣的。

心得

雖然澳洲美術館展品的無法跟歐洲知名美術館相提並論,但是新南威爾斯美術館依然是我大推的澳洲景點。即使歐洲大師的作品很少,還是可以細細欣賞澳洲當地藝術家呈現的澳洲百態,滿有趣的,而且可以免費參觀、周三夜間開放,很好排入行程,也可以跟附近的雪梨塔觀景台一起安排!

新南威爾斯美術館

地址:Art Gallery Rd, Sydney NSW 2000澳洲

開放時間:10:00-17:00,周三開放到22:00

