北海岸「6處野百合」盛放！官方：美到5月底　拍出花海與燈塔同框

▲野百合已在麟山鼻步道等6處綻放。（圖／翻攝自Facebook／北觀粉絲團-幸福北海岸）



記者彭懷玉／綜合報導

夏天正式來臨前，北海岸已吹響白色號角！北觀處表示，野百合在白沙灣入口意象、麟山鼻步道、富貴角燈塔步道等6處綻放，目前花況比較好的是台2線路段部分，其他景點陸續開花中，預計花期可以到5月底。

▲野百合數量最多的地方在富貴角燈塔步道，可以拍出黑白相間燈塔與花海同框的畫面。（圖／翻攝自Facebook／北觀粉絲團-幸福北海岸）



北觀處整理出6大野百合景點，包括白沙灣入口意象、麟山鼻步道、金山獅頭山公園、富貴角燈塔步道、野柳地質公園、第二核能發電廠外（台2線路段）草坡。北觀處指出，目前花況比較好的是台2線路段部分，至於野百合數量最多的地方在富貴角燈塔步道，可以拍出黑白相間燈塔與百合花海同框的畫面。而麟山鼻步道旁，野百合長滿山壁，與黑色巨岩相映襯，顯得格外醒目。

▲麟山鼻步道旁，野百合長滿山壁，與黑色巨岩相映襯，顯得格外醒目。（圖／翻攝自Facebook／北觀粉絲團-幸福北海岸）



北觀處補充，台灣野百合為台灣特有的百合屬植物，又稱「福爾摩沙百合」、「高砂百合」，因適應性強，可在差異大的生態環境下生長，碩大白色花瓣是其標誌，花背中肋有明顯紫褐色條紋，還會散發淡雅香味，讓人流連忘返。

▲碩大白色花瓣是台灣野百合的標誌，花背中肋有明顯紫褐色條紋，還會散發淡雅香味。（圖／翻攝自Facebook／北觀粉絲團-幸福北海岸）