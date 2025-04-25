炭烤豬肋排買一送一！美式餐廳推勞動節優惠　51元享指定飲品

▲5月1日勞動節即將到來，TGI FRIDAYS推出炭烤豬肋排買一送一。（圖／開展餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

5月1日勞動節即將到來，開展餐飲集團旗下兩大美式餐廳品牌各自祭出好康優惠，TGI FRIDAYS推炭烤豬肋排買一送一，Texas Roadhouse德州鮮切牛排點購主餐加價51元則可享用指定飲品。

為辛苦打拼的勞工朋友、職場社畜加油打氣，開展餐飲集團勞動節祭出一日限定優惠活動，當天至全台TGI FRIDAYS不分內用或外帶，點購炭烤豬肋排即享買一送一，每次最多可買二送二。

▲德州鮮切牛排則推出「CHEERS！$51為你應援」。（圖／開展餐飲集團提供）

德州鮮切牛排則推出「CHEERS！$51為你應援」，勞動節當日至餐廳內用消費任一主餐，則可以加價51元享用指定飲品，選擇包括生啤酒、無酒精調飲、可續杯軟性飲料，平均超過半價優惠。

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▲德州鮮切牛排「肋眼牛排」。（圖／開展餐飲提供）

此外，兩家餐廳的母親節活動持續舉辦中，5月12日前到全台TGI FRIDAYS餐廳用餐，拍下擁抱媽媽照片，並上傳個人社群平台並標籤官方帳號@TGIFRIDAYSTAIWAN，就送人氣開胃菜香酥馬芝拉條。贈送數量對應擁抱人數，包含媽媽兩人擁抱送兩條、3人送3條，以此類推。

德州鮮切牛排則是跟上菜市場名熱潮，只要媽媽姓名中有符合「德州淑芬」任一字或同音字，5月6日至5月12日到店點購12盎司肋眼牛排並出示相關證明，立即免費升級為16盎司，讓天底下的媽媽都能大口吃肉。

▲吉豚屋「溫泉蛋壽喜牛丼組」。（圖／吉豚屋提供）

另外，吉豚屋也向辛苦工作的勞工朋友們致上最誠摯的感謝，4月29日起至5月4日推出超值優惠，只要點購任一定食，即可用銅板價59元，將白飯升級為人氣滿點的「溫泉蛋壽喜牛丼組」，牛丼選用特製醬汁慢燉入味，搭配柔滑的溫泉蛋。

此外，6月30日前還有學生專屬優惠，只要出示學生證或穿著校服，吉豚海老丼+黑天使奶茶原價278元，特價200元，現省78元。