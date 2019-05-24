聚會大空間！單車主題俱樂部　美式漢堡、咖啡還有甜點

點評：這空間真的無敵大！！！

▲早上享!Joyous。



記者張舒芸／綜合報導 圖／藍色起士的美食主義

看似店面很小，裡面卻深藏不露。以單車為主題的複合式俱樂部的「早上享Joyous」，提供美式漢堡、咖哩飯和咖啡甜點，部落客藍色起士的美食主義就在社團《旅遊超爽的！》分享這可以容納多人的超大空間！

▲▼店面新穎又帶點復古的結合。



▲連外面的招牌都特別有質感。



一群三五好友想找地方無顧忌的大聊，但怕在一般餐廳會被白眼或轟出去，這時候找對地方很重要！員林有家超大空間的餐廳，成立初衷是因為老闆喜歡單車，想要讓車友在騎完車後有個可以喝杯咖啡、大聊特聊和大嗑美食的天堂，於是以單車為主題的複合式俱樂部就成立了！俱樂部結合了單車人身裝備、咖啡、酒水、手作美式漢堡、咖哩飯銷售以及場地租借（100坪左右）。無論騎車與否，都可以在這邊大口咬漢堡、聽聽故事，享受人生！

▲木質打造的櫃台，瞬間質感提升不少。



▲手寫的菜單。



▲櫃檯旁邊有不少內用座位。



▲還販售一些單車人身裝備。

▲▼半戶外區，雖然沒有冷氣但是空間超大，車友可以在這邊休息、聊天和吃美食。

▲放好幾台車都不成問題。

店的外觀新穎又帶點復古融合，純白牆面有磚瓦點綴，保留老住宅原本的鐵窗，外觀摸不透裡頭賣的是什麼。走進一看裡面有魔術大空間，工業風布置簡單乾淨，菜單上有多樣美式漢堡選項，名字非常特別像是「到底飽不堡」、「拜託讓我堡」、「求你快吃堡」等有趣的Kuso的名字。

另外特別的是，有一個超空曠空間，可以容納好幾組車隊，像是舊的工廠用地改造，停幾台轎車都沒問題。這次部落客藍色起士的美食主義點的餐是：

▲我還沒粗堡（卡拉雞）$179

漢堡套餐皆附薯條、可樂或雪碧，換購其他飲品折抵25元，量算是大份，漢堡皮稍微烤過，生菜新鮮也大片，放的有存在感，卡拉雞很酥脆、有點厚度，加上芥末醬，非常和諧的搭配。

▲被霸凌到堡（雙層牛）$189

肉質裡面都正常的，只有表面微焦，夾進起司跟番茄，增添口感，一口漢堡、一口薯條，一起享用最好吃。

▲咖哩蕊系（唐揚雞）$179

跟常見的唐揚雞有點不一樣，這裡的有點像雞塊，而且店家不手軟得放很多塊，唐揚雞熱騰騰的保有肉汁，荷包蛋底下是白飯，一旁還有附一碗毛豆，非常豐富。

▲芒果乳酪捲$95

偏濕潤、紮實的口感，夏天的季節，就是要點芒果甜點，鮮甜的芒果，讓甜點吃起來少了點甜膩感。

▲檸檬生乳酪$75

▲冰拿鐵$90（後），卡布奇諾$90（右）

早上享!Joyous

地址：彰化縣員林市山腳路四段68號

電話：0932-960 398

營業時間：平日10:30～21:00，星期六7:30～21:00，星期日7:30～18:00（每週六公開約騎）

公休日：星期一