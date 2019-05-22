超狂！台中工業風丼飯店　直接放2大尾魷魚、半隻雞在飯上





文、圖／規小孫

大家肯定有發現，我們最近還挺愛找台中的日式丼飯餐廳來當晚餐！我絕對不會說，那是因為我們家有一個飯桶（等等被揍）XD再加上我們即將要去東京賞櫻，所以日日夜夜都在進行「日本」Style 來期待那一天的到來～更好笑的是，最近友人問我天氣如何，我都回答她～最近我都只看東京天氣，沒有在看台灣喔（一整顆心早就飛出去的概念～

相信很多人都和我們一樣，喜歡日式料理的程度，都可以當日常料理來品嚐～不管是拉麵、燒肉、串燒或者丼飯，我們都很愛！甚至有好幾間口袋名單早就是平日裡經常回訪的那種。其中這間「沐丼」大家或許會覺得有點眼熟？！好像去年剛開的「安和明」？！沒錯～的確是！最近他們做了大改造！除了更改了店名，也推出了全新的丼飯料理，俺必須說現在的「沐丼」更好吃！更耐吃！













這間位在勤美誠品綠園道、市民廣場、草悟道附近的「沐丼」，就在隱藏許多美食餐廳的「模範市場」裡～我一直覺得以「英才路」為分水嶺，一側的草悟道是一個觀光客必遊的景點，而模範市場則是在地人覓食的好地方！鄰近熱鬧的勤美商圈、草悟道，走路只需2～6分鐘的步程，不管是平日或者假日，我們都很喜歡來這吃飯。吃的飽飽之後，再到市民廣場散個步、走個幾圈運動一下～這樣平日的晚上，是我們最喜歡的愜意時光～

一樣微醺的空間，橙黃色的燈光溫暖著那個下了班飢腸轆轆的我們。工業風的木桌、鐵椅，與宛如老件般的吊燈延著屋內四周垂吊而下，這樣的「沐丼」有一種咖啡館的氛圍～













我們那天來得早，爾後陸續出現了許多小情侶、大學生，甚至還有那種感覺是附近爸媽帶小朋友一起來吃碗飯的感覺～這也是為什麼我們很喜歡日式丼飯的原因，因為每個人都可以點自己想吃的！想吃牛就吃牛小排、想吃雞就來一份爐烤半雞丼飯，在「沐丼」甚至天上飛的、地上走的、海裡游的通通都可吃得到～ 最重要的是這種一人一份的感覺，非常適合一群同學同事來聚餐！小情侶、姐妹淘來也能點不一樣的一起分享，吃得飽也能吃得好～









話說宛如一間咖啡館的「沐丼」，連「電源插座」都為大家準備好了！看看這一整排的座位面前，水泥灰的牆上是一個個豬鼻子插座，一個人來或者和另外一半一起來，肚子餓了享受美食的同時，也可以給餓了（沒電）的手機充充電 XD直接開放給大家使用的免費「電源插座」很佛心也很方便，我想在台中應該很難找到設想如此週到的日式丼飯店了吧～













一大碗公的現切高麗菜絲就在這裡，想吃幾碗就吃幾碗（我們每次來平均一個人都是兩碗起跳）超愛這種高麗菜絲＋日式淋醬！而且「沐丼」的淋醬很開胃，酸酸甜甜的，一不小心就會再來一碗～除了高麗菜絲之外，還有免費的麥茶無限量供應喔！享受丼飯料理喝麥茶真的很不錯，但如果不是開車來，真想來杯麒麟啤酒配他們的美食啊（尤其是唐揚雞南蠻漬超搭的 XD









這天我們三個人點了些什麼？！＃爐烤半雞丼＄290 ＃爐烤兩尾魷魚丼＄275 ＃蕃茄蛋菲力骰子牛丼＄290 ＃唐揚雞南蠻漬＄100（丼飯皆附蛋、蔥花、小菜＿可續、豚骨湯）

三個人這樣滿滿一桌居然不用 1000元！有牛小排、爐烤半雞還有兩大尾爐烤魷魚，而且「沐丼」的每份丼飯都有附小菜、豚骨湯，小菜吃不夠還可以續加！最重要的是「沐丼」不收服務費～低消也只要 90元即可！這真的是勤美草悟道附近數一數二讓人吃得飽又吃得好的選擇了。

＃爐烤半雞丼＄290













不只給你大雞腿，「沐丼」的「爐烤半雞丼」直接給你半隻雞！這夠狂了吧～ 光是看到這烤半雞裝不下木桶的畫面，就讓人覺得這道「爐烤半雞丼」根本意圖使人心裡再也容不下別人，更別說那上桌時撲鼻的爐烤香氣，現烤的滋味一聞便知道。再看看那金黃色的烤半雞雞皮，從雞腿到雞翅、雞翅到雞胸，處處皆誘惑著我們的味蕾～









戴上手套、輕輕拉開！天啊～這「沐丼」的「爐烤半雞丼」也太誇張了吧！它是不是中了化骨綿掌！怎麼能一撕就鬆開，好像整隻雞的筋骨都變得很鬆軟～而且這一撕，雞油、雞湯同時流洩而出，就從那撕開的縫隙間緩緩流出，這就是鮮嫩不乾柴的保證啊！

抓起雞腿一口咬下！「沐丼」的「爐烤半雞」和一般的烤雞很不一樣！那種烤得軟嫩、多汁的口感裡，還有著雞肉輕輕一咬便鬆開的感覺，就像是雞湯燉到骨子裡一樣，這烤雞烤得很入精髓～另外一旁還有附沾醬，醬汁的口味有點泰式！酸酸辣辣的很開胃，烤半雞沾著吃也很不錯喔 ^~^









「沐丼」的丼飯都有附湯品（豚骨湯）、小菜（可續），這碗「豚骨湯」超好喝！自己是邊喝邊讚嘆，一直和友人說如果冬天的晚上都可以來一碗，肯定有一種下班就被療癒的感覺～

＃爐烤兩尾魷魚丼＄275









之前安和明的魷魚是以酥炸的方式呈現，「沐丼」推出的則是「爐烤兩尾魷魚丼」！雖然吸睛度沒有之前的狂，但「耐吃度」卻高上許多！畢竟炸物常吃總會膩，但這樣爐烤的魷魚更鮮甜、更讓人百吃不膩～

一大碗公的「爐烤兩尾魷魚丼」端上桌，我們眼睛同時看的就是這兩尾爐烤魷魚！如果你（妳）愛吃夜市的烤魷魚，這個「沐丼」的「爐烤兩尾魷魚丼」你一定要試試，因為「沐丼」的爐烤魷魚保留住了魷魚的鮮與甜，甚至以剛剛好的熟度，呈現出一種Q彈的口感（不會烤得過老）。現點現烤、Q彈的很，拿起剪刀準備做剪開、分食的動作，才發現那一剪下去有種被回彈的感覺 XD













丼飯還有個很重要的靈魂，就是那看起來不起眼卻很重要的「米飯」！「沐丼」的米飯是我們很愛的口感，不會過於濕軟，也不會過於顆粒感，Q彈的米飯搭配上海帶芽、涼拌筍乾與主食烤魷魚非常順嘴～ 一不小心會扒上好幾口飯！絕對是愛吃丼飯的人會愛的那種。

＃蕃茄蛋菲力骰子牛丼＄290













這次讓我們非常驚艷的就是這道，「沐丼」的「蕃茄蛋菲力骰子牛丼」！友人深深愛上它啊～ 點餐的時候我還沒注意「蕃茄蛋」這三個字，當店員把這「蕃茄蛋菲力骰子牛丼」端上桌，我眼睛都亮了！因為這搭配太太太特別了！我從來沒想過菲力一旁會出現蕃茄蛋相搭，重點它還真的擄獲了我的心～

來塊主角「菲力骰子牛」，每塊幾乎都是3cmx4cm 左右的大小～外表煎烤得金黃迷人，一口咬下裡頭是那種粉紅色的色澤！咀嚼在嘴裡，是軟嫩、是滿口的牛肉香氣！喜歡吃牛肉的友人和忘年之交，都對這「沐丼」的「菲力骰子牛」讚不絕口！而且份量超多，三個人你一塊我一塊很可以。











雖然我自己常常自稱「文青」來著！但其實我有個台客的靈魂～XD看見這好多好多的「蕃茄蛋」，我居然有種比看見菲力牛還開心的感覺！而且「沐丼」炒的蕃茄蛋好好吃喔～每挖一口飯就要這樣和蕃茄蛋一起，我承認為了蕃茄蛋，我願意常常來「沐丼」吃飯（是真愛無誤！









一樣有附暖心又暖胃的豚骨湯、一樣可以續加的小菜，都是「沐丼」的美好～另外那高麗菜絲也是我們的心頭好，每次來一個人至少可以來上兩碗！淋上特製的日式淋醬好開胃，大家來千萬別錯過喔！

＃唐揚雞南蠻漬＄100









我們吃過許多唐揚炸雞，但這「沐丼」的「唐揚雞南蠻漬」我們第一次點、第一次吃！一口就讓我們另眼相看的「唐揚雞南蠻漬」有許多獨特點～

首先最重要的就是那「醬汁」！原以為就是一般的泰式淋醬，入口卻發現這醬汁應該是店裡自己特製的，酸辣之中還有種獨特的香氣。裹上了南蠻漬的每一塊炸雞散發著油亮油亮的金黃色澤，一口咬下、雞汁四溢，那種軟嫩之中還有著酥脆的口感，是唐揚炸雞最迷人的地方！而「沐丼」的「唐揚雞南蠻漬」更多了醬汁誘人的香，讓一口接一口的我們，好想點杯啤酒來相佐。









台中總是有著許多吃不完的美食，光是丼飯我們就有好幾間吃不膩、常訪的口袋名單～尤其是這間位在勤美誠品綠園道、草悟道附近的「沐丼」就是我們下班後經常拜訪的晚餐選擇！最近推出了全新丼飯料理的他們，除了食肉控必推的「爐烤半雞丼」之外，「爐烤兩尾魷魚丼」與「蕃茄蛋菲力骰子牛丼」是我們倆最愛的組合！

喜歡吃日式丼飯嗎？！這間躲在巷子裡的「沐丼」不只擁有溫潤的迷人氣質，下了班的晚上來這裡吃飯，挺舒服挺愜意的～當然中午也有營業喔！假日帶小朋友一起來吃Hen可以～

沐丼

地址：台中市西區模範街13巷5號

電話：04─23052055

營業時間：12：00～15：00；17：00～21：00

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