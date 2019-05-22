永和的蒜迷看過來！花月嵐永和比漾店6月下旬開幕



▲大蒜拳骨拉麵使用拳骨、上選大蒜，熬煮出獨特而濃厚的秘傳湯頭。（圖／資料照）



記者黃士原／台北報導

永和的蒜迷終於等到了！花月嵐拉麵永和比漾店將於6月下旬開幕了，以後想吃花月嵐的「大蒜拳骨拉麵」就不用跑到台北市市區了。

來自日本的花月嵐拉麵，最大特色就是「大蒜拳骨拉麵」，獨一無二的自信美味，使用拳骨、上選大蒜與嚴選素材，熬煮出獨特而濃厚秘傳湯頭，令人上癮的日本道地美味，吸引一批死忠粉絲。拳骨指的是豬的腿關節骨，形狀像拳頭，熬煮後湯頭富含膠質而鮮甜，搭配拉麵、叉燒與現擠生鮮大蒜，是花月嵐濃郁而豪邁的自信之作。





▲花月嵐拉麵永和比漾店正在裝修中。（圖／取自花月嵐super麵『蒜了!來吃麵』臉書)

而深受女性喜愛的「大蒜拳骨白濃拉麵」則是鹽味大蒜拳骨湯頭，口感清爽不膩。同一系列還有「大蒜拳骨味噌拉麵」與「大蒜拳骨激辣拉麵」等多種選擇。

店家的拉麵可以搭配4種配角，客人除了可以使用花月嵐特製擠蒜器，擠出自己想要的蒜末，保留小顆粒口感而非糊狀蒜泥；還有巴黎老牌高檔食品名店FAUCHON的黑胡椒跟每日以新鮮韭菜醃拌特製辣醬現作的獨家漬物「嗆辣韭菜壼」；如果吃不飽的話，也可以來一碗大蒜豬肉飯，將大蒜與叉燒碎肉一同炒至微焦噴香，浸漬祕傳醬汁後，再淋在白飯上，舖上青蔥末和海苔絲，焦香味超下飯。

花月嵐拉麵永和比漾店

地址：新北市永和區中山路一段238號B2(比漾廣場B2)