鬆軟口感超療癒！台南老宅鬆餅店　檸檬卡士達口味酸香清爽

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..





文、圖／愛比妞

和喫鬆餅搬回台南市區囉～一開始在台南市區，後來搬到台南善化區，現在又搬回台南市中西區法華街上，鄰近五妃街台南大學，一得知和喫鬆餅開回來就一直想去，想說剛開一定很多人，就拖到現在才去朝聖，結果我第一次假日10點多到竟然要候位13：30後才有位子，真的是超人氣！後來因為時間的關係，我就放棄了，直到第二次跟朋友約衝一開門，才順利吃到～





和喫鬆餅法華街距離五妃街不遠，但騎車或開車前往的朋友，要現在外面停好車，巷子內不可以停車呦～早上9點營業，我們8點50分就到了（很怕吃不到），也有饕客跟我們一樣早呢～所以想吃的朋友，建議早點起床囉！









一進到店內我就趕緊拍了幾張環境的照片，店內座位不多，所以沒一會時間就客滿了！小院子的座位還蠻可愛，綠意盎然看起來真舒服，盤餐類不提供戶外區域使用，請您見諒，如戶外拍照請您留意請勿造成餐盤杯具的破損。目前不接受訂位服務呦～用餐時間限制100分鐘！





當天我們點了2樣餐點，原本想要多點一份鬆餅，但怕吃不完就放棄，來看看口感如何吧～





脆燒焙餅／蒜苗鹽漬豚五花單點＄170 套餐＄260

套餐附印度紅茶及當日湯品（更換其他飲品半價）高溫烘焙鹹香酥脆的焙餅裡面配上鹽漬五花肉，真的很不錯耶～送上桌烘烤的香氣真是誘人～內餡鹹香夠味，一旁搭配上烤食蔬，建議這道要趁熱吃，搭配起來很涮嘴，我還蠻喜歡這口味！





小鬆餅／雷檬露露＄170

和喫鬆餅跟我們一般看到的不太一樣，它是一顆一顆好可愛～鬆餅口感鬆軟，上面有著清爽的檸檬卡式達醬，滋味酸香清爽，一旁還有鮮奶油可以搭配，沾起來口感更滑順，一樣建議趁熱吃呦～小鬆餅算是來和喫鬆餅必點的一樣，口味也不少可以選。





牛奶特調─日本抹茶／和喫特調飲品─和喫乳茶

這兩杯喝起來風味平順，抹茶我個人覺得稍微甜了一點，算是大家可以接受的抹茶。和喫乳茶我覺得還不錯喝，搭配鬆餅剛剛好。



















和喫鬆餅菜單MENU

想吃的朋友建議提早前往，吃了好多次，依然喜歡，有興趣的朋友可以去試試囉～

和喫鬆餅

地址：台南市中西區法華街15號

營業時間：09：00─17：00（售完止）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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