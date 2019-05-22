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吃得到道地北義料理！東區餐酒館　飯後還會招待隱藏版飲料

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

ETtoday餓勢力

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

約訪的這家《Botega del vin》義大利餐酒館，其實是來自於相鄰的【Cantina del Gio】這家餐廳。兩者的老闆都是同一位，都是由來自維洛那（VERONA）的義大利父子檔所開設，兩者的裝潢風格與餐點特色略有些不同，但不變的是美味的料理與用餐的氣氛，讓來過一次的饕客，都會深深地喜歡上它！

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

兩家店相距不到300公尺，本身都是相鄰敦化南路與忠孝東路的交叉口，由捷運忠孝敦化站5號出口走來大約10分鐘的步程，簡約的木製招牌相掌地吸睛！

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

值得一提的，就是《Botega del vin》入選2019年紅蝦評鑑餐廳之一，它是由義大利知名出版公司Gambero Rosso所做的評鑑指南，有點類以米其林指南的義大利餐酒館評鑑；本身沒有提供星級評斷，而是以叉子（高級餐廳）、蝦子（家廳餐廳）、酒杯（葡萄酒）與Pizza（披薩專賣），再以1～3做評比，例如三叉或三蝦等等！

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

相較【Cantina del Gio】歐風酒窖的設計，《Botega del vin》的環境就比較簡約樸實許多；當天提早到店拍照記錄，讓我有機會可以看看內部環境的全貌。服務生態度很親切而且動作迅速，對於環境的整潔也滿要求的；來此的饕客多半是外國人居多，也有不少是上班族，讓人可想見這家店是很適合聚餐小酌的地方。

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

消費部份兩家店都差不多，看了一下菜單略估算了一下，平圴消費同樣在NT1000～2000左右，如果多人來此品嚐點菜，我個人會覺得比較划算許多！《Botega del vin》主打燒烤肉類料理，【Cantina del Gio】則偏向海鮮食材居多，在此對應北義的特色以米飯、肉類為主，所以這家餐廳並無義式披薩提供。

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

餐廳供應的紅白酒很豐富，而且有不少是店家自己引進的品牌，並且在點餐時會依照菜色內容與人數性別，提供不同類型的酒類。註：喝酒不開車，安全有保障

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

上菜前會有提供手作的麵包搭配橄欖油做品嚐，兩者口感風味各有特色，品嚐時可感受到麵香滋味，而且本身可以再續點吃到飽，我覺得是滿不錯的！

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

豐富的「綜合開胃菜」很吸睛，數了一下內容大概有十種左右的食材品項在裡頭，不管是煙燻火腿或是起司烤蔬，每項都令人胃口大開，而且吃得超滿足的！個人特別喜歡他們的義腸與火腿片，味道鹹香很具特色，讓我嚐完還想再點呢～

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

這道「蕃茄帕瑪森起司牛肚」也是店家的招牌料理之一，而它也讓我想起了在義大利嚐的牛肚包美食，但不同的是更加地費工，而且味道香氣也是與眾不同。以蕃茄和香料搭配高湯製作的牛肚燉煮湯底，搭佐著帕瑪森起司提味，讓香Q軟嫩的牛肚帶著微酸香甜的滋味，與我在佛羅倫斯嚐的味道相當地接近呢！

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

有三種口味可選擇的「義式手工麵疙瘩」，我挑選了最受好評的起司風味品嚐。本身運用了馬鈴薯為主要材料製作，再添加麵粉增加筋性，以四種起司白醬的方式製作，讓濃郁香滑的口感融入其中！最讓我印象深刻的，就是它那具有軟綿似麻糬的口感，給人不同於一般麵疙瘩的風味，是越吃就越好吃的必點料理。

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

他們的「牛肝蕈菇燉飯」我自己也很喜歡，而且運用【Riserva Gallo】義大利米也很實在，本身屬於黏性較高容易吸收湯汁的短型米，由於具有耐煮的特性，所以嚐起來口感較偏紮實風味。所以，每嚐一口都具有牛肝菌肝的濃郁香氣，滲入米中的甜鮮味，讓人印象深刻而且越吃越喜歡…

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

主菜品嚐的是「嫩煎肋眼牛排」與「義式香煎羊小排」的綜合拼盤，而這也是《Botega del vin》的經典美味菜餚，幾乎所有的饕客都會點來品嚐！料理的方式以香煎為主，所以火候的控制需要經驗與技術，讓食材的油脂鮮嫩，得以保持最完美的程度，並且可搭配芥末籽、黑胡椒與玫瑰鹽做搭配品嚐。

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

《Botega del vin》的牛排與羊小排都很美味，但若真要評判個高下的話，我個人超大推他們家的羊小排，就連不愛吃羊肉的朋友也會喜歡的味道！本身選用小羔羊製作的帶骨羊小排軟嫩富油脂，而且香氣十分迷人讓人吮指回味，肋眼牛排當然也是不遑多讓，只不過我個人偏愛炭烤的風味要多一些就是了。

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）
▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

餐後選擇了咖啡和拿鐵，搭配店家兩種不同類型的甜點品嚐，當做完美的結尾。

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

這道「經典手工提拉米蘇」濕軟好吃，有別於一般台灣尋常吃到的風味，本身屬於很正統的義式特色風味，充滿咖啡香氣的滋味，配上濃稠的馬士卡彭起司，以及略帶點苦味的巧克力粉，讓味蕾有著很滿足的感動！

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

而甜度較高的「Giorgio的自製起司蛋糕」讓我印象非常地深刻，而且風味十分地獨特！本身看起來有高雅的精緻感，在拍照的當下還真有點捨不得吃到它；本身潤滑如脂的風味以手指脆餅搭佐，甜中帶點微酸的香氣，配上些許的巧克力碎，讓人嚐完後不會覺得膩口，配合咖啡享用相得益彰，是很少見的義式起司蛋糕甜品。

▲▼Botega del vin義大利餐酒館。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

這杯招待的「檸檬酒」是店家隱藏版飲料，它的味道除了具有檸檬果香之外，還有些許的苦味；屬於讓饕客在用完餐後，做完終結的餐後飲，真的滿特別的！

Botega del vin義大利餐酒館

地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄7號
電話：02─27525330
營業時間：週一17：30─22：00，週二至六11：30─14：30／17：30─22：00，週日公休

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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