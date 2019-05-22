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出爐就秒殺！第三市場人氣包子店　必吃鹹香綿密蛋黃鮮肉包

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：蛋黃超大顆！
ETtoday餓勢力

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

第三市場小吃美食眾多，是一個逛街又可以品嚐小吃美味的市場，讓小凉幾乎每個禮拜必訪，這陣子每每去第三市場買水果，總是看到對面攤人潮滿滿，也讓我好奇心使然的GO～原來是家手作包子、饅頭店，最早出爐的時間是11點，往往就是秒殺，經過多次的探訪就是先預訂想吃的口味，請店家保留，逛完市場再來拿。尤其招牌東坡鮮肉包、蛋黃鮮肉包可都是非常搶手的唷～～

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

店內可以看到小鮮肉忙碌不已，從開店就一直揉麵團、作包子或是饅頭

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

向陽 東坡蛋黃鮮肉包，都是每日現做、現蒸的美味，有買10送1，而且下午三點後有外送服務呢（這方面要電洽店家喔）

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

手作包子、饅頭口味如下，小凉目前吃過東坡鮮肉包、蛋黃鮮肉包、黑糖葡萄饅頭，凉爸是吃香菇素菜包、他覺得一般般，反而衷愛芋籤饅頭的香Q～

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

剛出爐的鮮肉包，白白胖胖的好誘人，只可惜這一蒸籠內的肉包通通不是我的><

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

就是這東坡鮮肉包 往往一出爐就被秒殺，但我忘了是紅點有蛋黃還是沒蛋黃，我只一聽到這一籠沒我的就啥都忘了 哈哈

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

燒燙燙，阿姨都要戴手套來移開，裝袋，戴上手套也衛生許多～

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

小涼早上訂購包子，下午來拿正逢饅頭出爐，好大氣的出爐方式

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

手工製作大小不依很正常，我偷偷的將黑糖葡糖饅頭取名為阿醜XD阿醜雖醜但口感讓不愛吃饅頭的我愛上它…

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

一顆顆排好等稍微冷卻就可以裝袋囉～～～我很愛那黑糖葡萄的香氣，迷人。說真的我很不愛饅頭，能讓我喜歡的真的不容易XD

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

通常在當下買不到，事後我都會買很多回家><“一次買了8顆鮮肉包、兩顆黑糖葡萄饅頭，一整個就是鄰居上下的午茶XD

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

蛋黃鮮肉包拿起來是有份量的喔！而非空虛的包子

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

小凉個人很喜歡吃包子，但一定要有肉汁或帶點濕潤的包子我才能接受，這一剝開後麵皮帶點濕潤鹹香味，單吃起來很香Q挺不賴的！

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

肉餡飽滿不乾柴、微微的肉汁在嘴巴內細細咀嚼好有味

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

在咀嚼中還在想蛋黃呢？？原來躲在肉餡中間，鹹香帶綿密的口感ㄝ讓肉包的滋味更是提升，難怪大家都愛這一味！

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

黑糖葡萄饅頭，黑糖香氣迷人，葡萄給的量也不少，這一款小孩也愛！

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

黑糖葡萄饅頭吃起來的口感頗有嚼勁，且有淡淡的黑糖香，時不時地咬到葡萄乾的風味，就算放冷了也不會乾硬滿好吃的有發現嗎？我不是用咬得而是以撕狀的撕來吃，口感我愛！

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

東坡鮮肉包，帶點厚實又香Q的外皮，有點濕潤的包子，小凉就會喜歡～

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

包子表面上比較厚實，底層還好，肉餡多，每一口都能咬到肉餡的包子，才是我的愛，重點東坡鮮肉包有別一般的肉包絞肉，比較紮實，不妨試試～

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

名片上都有附上如何將冷凍中的包子、如何蒸出好吃的方法，依照方式來蒸，也可以如剛出爐般的美味喔！！！

▲▼台中向陽 東坡蛋黃鮮肉包。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

向陽 東坡蛋黃鮮肉包

電話：04-22853636、外送專線0920-298886
地址：台中市南區信義南街358號（第三市場內）
營業時間：11:00~19:00

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關鍵字： 向陽東坡蛋黃鮮肉包 台中美食 第三市場美食 達人美食 美食情報 Nini and Blue 玩樂食記

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