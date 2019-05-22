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只有2個月　板橋凱撒雙Buffet吃到飽餐廳平日588元　還新增泰式美食

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▲板橋凱撒雙Buffet吃到飽餐廳平日588元　還新增泰式美食。（圖／板橋凱撒提供)
▲朋派自助餐廳推出「泰美饗宴」主題活動。(圖／板橋凱撒提供)

記者黃士原／台北報導

板橋吃到飽控又可以撿便宜了！板橋凱撒6月1日~7月31日期間於二樓朋派自助餐廳推出「泰美饗宴」主題活動，推出包括泰式葩塔雅酸辣花枝、泰式凉拌魚皮、沙嗲羊肉串、冬央貢(泰式酸辣海鮮湯)、椒麻雞、月亮蝦餅、塔香炒螃蟹、清蒸檸檬魚等，還有卡拉拉義式餐廳的異國美食Buffet，平日588元起/位(含服務費)、假日880元/位(含服務費)。

西餐主廚團隊將泰國經典菜色規劃於六大美食區，開胃菜與沙拉冷檯區供應多款特製冷菜及各式新鮮蔬果，如自製燻鮭魚沙拉、現拌泰式青木瓜沙拉、葩塔雅酸辣花枝、辣味雞肉蔬菜沙拉、泰式涼拌魚皮及水果沙拉等。現作鐵板/煲仔/主食區多了冬央貢(泰式海鮮湯)選擇，精選熟食熱鍋區以沙嗲羊肉串、泰北椒麻雞、辣炒豬肉、紅咖哩牛、泰式檸檬蒸魚、塔香炒螃蟹及鐵板香辣海鮮等輪番上陣。甜點飲品歡樂吧則還有摩摩喳喳。


▲朋派自助餐廳。(圖／板橋凱撒提供)

由於朋派自助餐廳與卡拉拉義式餐廳已經結合成雙Buffet餐廳，588元除了朋派自助餐廳的泰式美食之外，也吃到卡拉拉義式餐廳的「卡拉拉－道地義國美食區」，同樣維持供應經典義式開胃菜、番茄起士羅勒、義大利千層洋芋、義式蕃茄烤魚、白酒黑貽貝、爐烤牛排/火腿、現作手工披薩及現炒義大利麵等。

關鍵字： 美食快訊 板橋凱撒

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