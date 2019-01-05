澳洲風格咖啡館在內湖　巴西莓碗顏色繽紛打卡必備

▲The Antipodean位於內湖。（圖／翻攝自The Antipodean Specialty Coffee官方粉絲頁）

記者陳建竹／台北報導、攝影

The Antipodean位於內湖港墘路，離捷運港墘站約10鐘路程，雖然隱身在住宅區中，平均單價也稍高，卻因店內美味健康、拍起來又好看的巴西莓碗而受到歡迎，假日沒事先訂位會吃不到。

▲logo上的袋鼠點出這家店的特色。

▲5人以上即可使用包廂。

澳洲和紐西蘭被稱為Antipodes，Antipodean是形容詞，是「澳洲的」意思，加上logo那隻大袋鼠，就點出這家店的特色了。店內略呈狹長的格局，但座位設計頗佳，不覺得擁擠，甚至還格出一個空間做6人包廂。包廂空間其實不小，適合有小孩的家庭聚會，有5人以上即可使用，而且沒有低消限制。

▲巴西莓是很強的抗氧化劑。

巴西莓碗的英文名稱是Açaí Bowl，好吃又健康，在國外是已流行多年的超級食物。所謂的「超級」，是因為巴西莓含有很強的抗氧化劑，是藍莓、蔓越莓的10倍、紅葡萄酒的10至30倍，又有大量的花青素、胺基酸、維他命B、鐵、鈣等等，也因為熱量低而受女生喜愛。

▲巴西莓碗的基底有香蕉、草莓、藍莓、巴西莓、季節水果等等。

巴西莓碗（380元）的基底有新鮮香蕉、草莓、藍莓、巴西莓、季節水果等等，還有芝麻、松子、蜂蜜、杏仁奶，甚至還有枸杞，吃起來像雪酪般的冰涼口感，在冬天品嚐或許有點冷，但拍起照來顏色繽紛，冬季仍是熱門選項。

▲手工小漢堡小巧可愛。

店內的手工小漢堡（280元）小巧可愛，食用上比大漢堡方便，紮實的漢堡肉香濃多汁，搭配蕃茄與酸黃瓜醬，有解膩的效果。



The Antipodean

地址：台北市港墘路26巷4號

電話：02-87510027