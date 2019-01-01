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鼎泰豐改用平價白蝦、沙蝦取代劍蝦　民眾抱怨變相漲價

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▲鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

▲有民眾表示鼎泰豐用平價蝦取代高級的劍蝦。（圖／記者黃士原攝）

旅遊中心／綜合報導

以小籠包聞名的連鎖餐廳鼎泰豐，海內外皆有許多分店，深受歡迎。不過近來有民眾發現，鼎泰豐有些使用蝦仁的餐點，似乎已從較高等級的劍蝦，改用白蝦、沙蝦，相當於變相漲價。對此鼎泰豐表示，確實改用其他蝦種代替劍蝦，但是是因為劍蝦供應不足才改用。

▲鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐是知名連鎖餐廳。（圖／記者黃士原攝）

據鼎泰豐總公司林小姐表示，大約在1、2年前，公司就有注意到劍蝦供應量不足的問題，一直在測試哪種蝦類最不影響口感。因此去年1月開始陸續做調整，直到去年11月才全面用沙蝦、白蝦取代劍蝦。不過等到農曆年後，劍蝦的產量如果恢復穩定，就會再次換回劍蝦。

▲101鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

▲101鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

然而去年10月鼎泰豐才有一波大規模漲價，有70個品項調漲，漲幅從4%至37%不等。這次將產品的原料由較高價的劍蝦，改為平價的沙蝦和白蝦，而且店內也沒有公告更動，有變相再次漲價的疑慮。關於這一點林小姐表示，由於對外都是用「鮮蝦」表示，所以更換食材時沒有特別公告。

▲▼小籠包,鼎泰豐,江浙點心,小吃,外食,18摺。（圖／記者李毓康攝）

▲鼎泰豐小籠包。（圖／記者李毓康攝）

據了解，如果蝦仁打成漿，是吃不太出來哪裡不同，就算不是打成漿，也得是真正的老饕才吃得出劍蝦、白蝦、沙蝦的差異在哪。不過多數消費者皆認為，如果發現店家將食材改為平價原料而且沒有公告，觀感確實不好。

據台中知名水產供應商楊傑夫表示，冷凍劍蝦一台斤約400元，若是同樣規格的冷凍白蝦約200-300元，沙蝦則大約是300元。由於劍蝦是野生的，也容易因季節影響產量，會有供應量無法穩定的顧慮。白蝦、沙蝦都是養殖的，比較沒有貨源供應不足的問題。

關鍵字： 台北市美食 鼎泰豐 漲價 劍蝦 沙蝦 白蝦

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