飄香台南北區40多年「炭烤黑輪發財車」　還有甘甜高湯免費續

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

台南北區的「大港街餐車黑輪攤」在地經營40多年，在大港國小周邊，菜單提供黑輪、米血、糯米腸、香腸、關東煮等，鄰近好市多台南、文賢路商圈、和緯黃昏市場、花園夜市，是不少人的大港國小美食、台南好市多小吃、台南北區黑輪、文賢路商圈餐點好選擇。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

最強台式下午茶
黑輪攤位於台南北區大港街，是老饕心中最強的台式下午茶，大港街餐車黑輪攤必點外酥內Q的炭烤黑輪與扎實噴汁的大腸包小腸，免費甘甜高湯，真的會讓人感嘆怎麼沒早點發現！藏在巷弄裡的炭火魂，大港街這攤黑輪真的絕了！看這紅通通的炭火就知道不簡單，台南人的神級台式下午茶。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

在哪裡？
黑輪攤位於台南市北區大港街100號，距離台南市公車站－大興街口走路7分鐘，鄰近好市多台南、文賢路商圈、和緯黃昏市場、花園夜市。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

價目表
菜單提供大腸包小腸、甜不辣、黑輪、百頁豆腐、紅糟肉、粉腸、隔間肉、貢丸、米血、魚板、蘿蔔等。

環境
環境就是簡單的街邊小攤，旁邊有提供幾桌露天的座椅，靠近餐車旁有紙巾。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

料理過程
料理過程看到烤網下透著紅通通的火光，堅持用傳統炭火現烤。炭火的高溫能迅速鎖住肉汁，還能看到大姊用扇子控制火候，並賦予黑輪和香腸一種電烤爐無法取代的煙燻香氣。

烤網上的黑輪片烤到邊緣微微捲起、呈現焦糖色澤。老闆娘熟練地翻動，確保每一串都均勻受熱。 攤位上吊掛著整串扎實的香腸，這種手工灌製的質感，烤出來皮脆肉多汁。多種食材在鍋中燉煮，保有食材精華，有讓多款小食染上香氣。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

調味料

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲調味料提供甜辣醬、甜油膏。

吃什麼？
這次來到了台南北區找美食，我們前往大港寮的「大港街餐車黑輪攤」吃晚餐，在這裡我們點了大腸包小腸、糯米腸、香腸、粉腸、貢丸、魚板、魚丸、黑輪、菜頭與豆腐。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

烤物

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲店裡分為烤物與關東煮，我們的烤物選擇的是大腸包小腸，香腸、糯米腸與黑輪。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

大腸包小腸
大腸包小腸是店內的人氣品項，兩個一起吃相當過癮，不僅可以享糯米的Q感，還能享有香腸的多汁與鮮甜滋味。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

香腸
香腸就是傳統的香腸好味道，這裡的香腸算是偏甜的口味，整體的油脂感與肉感來的穠纖合度，搭配蒜頭吃更是過癮。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

糯米腸
傳統的糯米腸一樣附有花生，手灌的米腸不僅有滿滿的糯米，糯米的糯感與油蔥香氣漫開於唇齒間，搭配上醬汁別有風味。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲加上蒜頭相當過癮。

黑輪

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲這裡的烤黑輪是店內的人氣品項，烤甜不辣外酥脆內彈牙帶魚漿鮮鹹感，還有刷上醬汁去烤挺不賴。

關東煮

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲關東煮我們選擇了粉腸、貢丸、魚板、魚丸、菜頭與豆腐。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

粉腸
在這裡竟然吃到了台南少見的粉腸耶，算是中部麵店常見的小菜之一，不過在台南的粉腸多是粉紅的，第一次吃到這種原本口味，彈牙帶點飽滿感，沒有太多腥味。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

關東煮湯
吸飽精華、熱氣騰騰的免費甘甜高湯最是過癮，湯頭溫潤鮮鹹帶內臟與蘿蔔香氣，也有芹菜珠與胡椒粉可以增添風味。

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼大港街餐車黑輪攤。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

大港街餐車黑輪攤

地址：台南市北區大港街100號
營業時間：15：00－20：00（售完就關，周日公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

關鍵字： 大港街餐車黑輪攤 台南美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

