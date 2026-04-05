檳城自由行必存！開箱世界百大咖啡廳　隱身綠意覆蓋百年老屋內

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

馬來西亞檳城喬治市的「Ome by Spacebar Coffee」榮獲世界百大咖啡廳，菜單提供手沖精品咖啡、手工蛋糕、康普茶等餐點，豆品細緻、老屋韻味十足，是不少人的檳城精品咖啡好選擇。

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介紹

獲選2025年世界百大咖啡廳第56名，極致手沖與紅磚老屋的完美邂逅，喬治市隱藏版傳奇咖啡館藏身靜謐巷弄，連資深咖啡愛好者都專程慕名而來。

位置＆環境

距離檳城渡輪碼頭車程約5分鐘、檳城巴士站與Hotel Armenian走路7分鐘。走進喬治市的巷弄，店就在壁畫街不遠的巷子裡。門口覆蓋著茂密的綠色植栽，斑駁的牆面與木質摺門展現出濃厚的歲月感。

▲保留了馬來西亞傳統店屋的窄門設計，牆面呈現斑駁的洗石子質感，沒有多餘的油漆粉飾，完美還原了老房子的時代感。

▲簡潔的吧台與溫潤的木質色調，營造出一種靜謐且專業的氛圍。

▲內用提供紙巾、洗手間、飲用水、Wi-Fi與音樂。

▲傳統的百年老屋改裝店面，在英國殖民時期盡可能減少房屋稅而設計較窄而長形的格局。

歷史

那天在店內看著咖啡師熟練地沖煮咖啡，順道問了老闆開了多久，老闆說經營了許多年了，為了給愛喝咖啡的朋友能夠品嚐精品風味，老闆始終堅持選用最高品質的咖啡豆。老闆對風味有著職人級的嚴苛標準，每日親自校準磨豆度與水溫，將經營精品店的誠信與專業，帶入了這杯看似簡約卻充滿功夫的巷弄午後盛宴。

支付方式與用餐規則

除了使用馬幣現金，也可以使用信用卡（VISA、MASTERCARD等），行動支付有支付寶與PayNow。店內有最低消費與用餐時間限制，建議挑選平日早晨前往，最能感受老屋的寧靜魅力，高峰時段限時一小時。

▲這裡不僅是拍照聖地，更是對咖啡極度講究的精品空間，華語、馬來語、英語都能進行點餐。

菜單

▲現場也販售店家精選的咖啡豆。

料理過程

以世界各地知名烘豆坊的精品豆為基底，除了馬來西亞本地的咖啡豆，也有使用日本、美國的烘焙豆，最大特色是職人手沖工藝與精密秤重提味。搭配當天現點現磨、由咖啡師在吧台專注萃取的香氣，讓咖啡豆的酸甜與果香合而為一。堅持精品咖啡萃取工法，確保口感清澈不苦澀，並將咖啡的風味層次與產地原味完整保留在玻璃杯內。

餐點

經典卡布奇諾（Cappuccino）

這杯卡布奇諾展現了咖啡與牛奶的完美比例藝術。絲滑細緻的溫熱奶泡輕裹著濃郁的濃縮咖啡，入口時奶香與豆香交織得恰到好處，既保留了咖啡的職人焦香，又帶有牛奶自然的清甜回甘，口感綿密且比例和諧，每一口都是溫潤的極致饗宴。

精品美式咖啡（Americano／Black Coffee）

選用淺度至中度烘焙的精品豆款，入口即能感受到如柑橘般明亮且高昂的酸度，層次分明且清爽不厚重。咖啡師表示以15：1的精準水粉比沖泡，將咖啡豆隱藏的果實花香與清甜感完整釋放，每一口都能品嚐到豆子產區的原始韻味，是熱愛高品質黑咖啡者的首選。

Ome by Spacebar Coffee

地址：1, Lorong Toh Aka, George Town, 10100 George Town, Pulau Pinang, 馬來西亞

營業時間：假日07：30－16：00／周一～二07：30－15：00（周三～五休息）

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