高雄80元去骨雞排飯＋4道配菜鋪好鋪滿！吃不飽還能免費加飯

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

高雄三民區的「鴻利小吃部」在地經營20多年，菜單提供炸豬排飯、雞排飯、炸雞腿飯等餐點，鄰近文藻外語大學、金獅湖菜市場、鼎金交流道，價格親民、口味實在，是不少在地人的便當愛店。

鴻利小吃部在地人評價
阿姨怕你餓免費幫加飯超暖心，一份便當搭配4樣小菜，網友直呼整個大學周邊就這裡排最長，校友說從大一吃到小孩都小學了。充滿傳統風味的佛心便當店，招牌雞排飯、豬排飯在地人從小吃到大，最讓文藻同學推崇的就是那份量扎實的配菜，很有誠意。

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲位於高雄市三民區鼎信街25號，距離高雄市公車站－鼎中路（天祥一路口）走路5分鐘。

菜單

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

料理過程透明
顧客可以清楚看到主菜下鍋炸製的過程，由多年經驗的老闆與老闆娘掌廚，老闆在現場使用專業油炸鍋料理主菜（如雞排、豬排）。從油鍋中的色澤看來，主菜是採取傳統酥炸方式，確保口感酥脆並鎖住肉汁；後方可以看到大型電鍋與燉鍋，確保米飯與滷製主菜（如滷雞腿）的熱度與風味。

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

豐富的配菜
選擇多樣化菜色，櫃台上整齊擺放著十幾種不同的配菜供客人搭配，大部分都是家常口味，料理種類包含多種深綠色蔬菜（如青江菜、空心菜）、豆製品（豆干、豆皮）、根莖類（胡蘿蔔絲、馬鈴薯、地瓜）以及海帶絲等常見的美味家常菜。

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

內用環境整潔
提供紙巾與簡單的內用座區，店內空間雖不算寬敞，但座位配置緊湊。在用餐尖峰時段，店內經常坐滿了學生與饕客，呈現出熱鬧且充滿人氣的氛圍。簡約樸實的裝潢：店內採用傳統的磨石子地板與簡單的木質牆面。天花板設有吊扇與壁扇來維持空氣流通。

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

餐點推薦

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲提供辣菜脯與飲料自取。

雞排飯80元
雞排飯跟常見的炸雞排外皮有點不同，算是去骨的雞排裹上薄薄的炸粉，口感酥脆且帶著迷人的鹹鮮滋味，內裡雞排肉感鮮嫩不乾柴，以這個價位來說，CP值高到驚人，還附有4道配菜。

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

豬排飯80元
豬排飯雖然是豬排飯，但不是日式豬排，而是偏向排骨飯流派的炸豬排，肉質表現同樣亮眼，感覺得出來事先有經過醃製入味，吃起來帶點香甜感且完全不油膩，脆薄麵衣肉感偏厚實，超酥脆帶扎實咬感。

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲調味料可以選擇辣粉與胡椒粉。

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲配菜除菜脯蛋也有菜脯可以添加。

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲蔬菜類我們選擇了芥藍、紅蘿蔔與海帶、豆芽菜。

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲豆製品醬炒豆腐與豆乾。

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼高雄假日吃不到的超強豬排飯。（圖／部落客美熊提供）

▲店內還有提供紅茶可以飲用。

鴻利小吃部

地址：高雄市三民區鼎信街25號
電話：07－3477423
營業時間：11：00－19：00（假日公休）

*部落客《美熊很愛吃》

