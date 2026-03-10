鑊氣蛋炒飯只賣45元！粒粒分明充滿焦香　彰化40年佛心老店

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

彰化市的「大媽的店」在地經營約40年（創立於1985年），位於南郭路一段191巷內，菜單提供爆量炒飯、噴香現炒、炒麵、現煮湯品等餐點，鄰近彰商商圈、南郭國小、彰化高中、八卦山，用料豪邁、視覺震撼，是不少人的彰化在地料理、南郭路聚餐好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

大媽的店評價

這年代還有45元肉絲蛋炒飯！內行人帶你找「大媽」用這價格吃到現煮的湯麵。台式經典新吃法「米粒尬蛋香」，特製甜辣醬、辣醬、粒粒分明的炒飯，加飯加蛋點下去，爆量培根尬火熱鑊氣最經典。

好吃嗎？

店內主打視覺與味覺兼具的銅板價熱炒，以佛心價格打造浮誇系料理，其中招牌蛋炒飯與只要15元的湯品等創意餐點最受歡迎，憑藉超高CP值，再加上大媽親切的問候，成為學生族與上班族的口袋名單，也是彰化必吃的靈魂小吃之一。

環境

環境充滿濃厚且溫馨的台式校園風情，門頭真的超親切！濃濃的台灣家常味，簡單的紅色看板與擺滿食材的小攤車，讓人一秒以為回到家裡的廚房，營造出強烈的巷弄美食氛圍，最引人注目的是大媽手腳俐落翻炒的身影，視覺飽和度極高。

▲位於彰化縣彰化市南郭路一段191巷13號，距離彰化公車站－高中牌樓走路1分鐘即可到達，學生黨最愛，鄰近彰化高中、彰化縣政府、南郭國小、彰商商圈。

價目表

菜單提供浮誇炒飯、炒麵系列、現煮湯、單點；招牌蛋炒飯、爆量培根炒飯、肉絲炒飯、黑胡椒麵、脆丸湯；品項包含火腿蛋炒飯、培根蛋炒飯、綜合炒飯、蛋花湯、豆腐湯。

內用空間

牆上直接掛著最直觀的菜單與價格，有提供緊湊但熱鬧的內用空間，內用提供電扇、紙巾、熱騰騰的飯菜香、充滿台式小吃氛圍的餐桌與打卡點。

料理過程

料理過程如同一場充滿感官衝擊的「火焰與米粒」表演，大媽職人先將白飯倒入燒熱的鐵鍋中，接著沿著鍋緣加入蛋液，再放入培根或肉絲快速翻炒；隨後灑上大把蔥花、噴入特製醬油。最後透過猛烈火焰逼出米飯的油脂焦香與鑊氣，讓食材的鮮味與視覺上的浮誇感一次拉到最滿。

必加靈魂調味料

靈魂辣豆瓣醬滿滿的鹹香辛辣，是搭配粒粒分明米飯的解膩聖手。白胡椒粉輕輕灑上，提供懷舊感十足的辛香風味，層次感拉滿。

▲我點了肉絲蛋炒飯。

招牌肉絲蛋炒飯45元

「招牌肉絲蛋炒飯」堪稱經典中的不平凡組合，一份只要45元，外面一碗蛋炒飯動輒70元起，讓人不禁懷疑老闆娘到底有沒有賺錢。

炒飯除了雞蛋與米粒，還有滿滿的鑊氣，搭配肉絲與蔥花帶出的肉香與辛香，香氣十足、相當涮嘴，再淋上甜辣醬後，米粒粒粒分明，經典蛋香融合醬汁的香甜滑入口中，驚喜在舌尖不斷縈繞；大胃王還可以加飯，吃起來更過癮。

大媽的店

地址：彰化縣彰化市南郭路一段191巷13號

電話：04－7278018

營業時間：11：00～20：00（周日公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►南投「豬頭肉粄條」軟嫩零腥味 頭骨精華熬成一碗古早味清甜

►高雄80元去骨雞排飯＋4道配菜鋪好鋪滿！吃不飽還能免費加飯

►新加坡60年肉骨茶老店！甘蔗燉湯超香、24小時不打烊續湯免費