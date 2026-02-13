ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
南投「豬頭肉粄條」軟嫩零腥味　頭骨精華熬成一碗古早味清甜

美熊很愛吃

美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

南投草屯的「堂口麵館」以現煮、口感軟嫩帶Q勁的豬頭肉聞名，特別是搭配每天新鮮現炒、脆香炸裂的客家油蔥酥，與選用頭骨精華熬製、清甜順口的古早味湯頭，是老饕心中極具職人精神且充滿大自然韻味的客家麵食。店內還有外皮自擀、內餡驚喜的手包水晶餃，沾上盛名在外的秘製辣椒醬，絕對是草屯在地不可錯過的靈魂美味。

位置

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲距離南投縣公車站「分局前」走路2分鐘，鄰近大觀市場、草屯圓環、南開科大、中山路商圈。

菜單

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供主食、小菜、滷味、外帶類。

環境

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供空調、紙巾與電視，環境舒適而懷舊。

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供堂口秘製辣椒醬（客家自製辣椒）、烏醋、醬油胡椒粉。

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

料理過程
老闆堅持使用每天新鮮燉煮豬頭肉後精選出的頭骨，搭配豬大骨長時間熬製，新鮮處理的肉質軟嫩中帶有Q勁。每碗麵最後都會淋上每天新鮮現炒、脆香到爆炸的客家油蔥酥，將原有的鮮味瞬間激發，層次感十足。

餐點

豬頭肉粄條
選用頭骨精華熬製成清香湯頭，麵食可選油麵或粄條，包含豆芽、韭菜、半顆滷蛋。粄條極具嚼勁口感，吸附湯汁香氣十足，水嫩滑潤相當涮嘴，給得相當大器的豬頭肉，手工炒製紅蔥頭香氣，油蔥脆香十足。

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲豬頭肉處理得非常乾淨且無腥味，肉質軟嫩不乾柴，肥瘦比例適中。

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

水晶餃
經典的客家調味，更多了油蔥酥與醬油膏提出風味，還有不少豆芽菜，此外，店內的水晶餃皮Q彈有嚼勁，搭配秘製的客家自製辣椒醬更能提升風味。

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

乾絲

▲▼堂口麵館。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

堂口麵館

地址：南投縣草屯鎮炎峰街2之7號
營業時間：11：00－20：00（周日公休）
電話：049－2330292

【你可能也想看】

高雄18元爆漿「珍珠奶油紅豆餅」　還有咖哩、冰淇淋創意口味
忙到客人要幫算錢！台南17元古早味珍奶　點飲料自己寫杯子
馬來西亞超酷「蛋茶」吃鹹食也品茶！開箱80多年傳奇老茶室

關鍵字： 堂口麵館 南投美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

台南抗通膨寶藏店！蛋炒飯只賣50元　炸豬排鍋燒麵一律銅板價

只要20元！高雄手工現桿蔥肉餅＋豬油半煎炸　一天只賣4小時

韓國明洞夜市旁「24小時」紫菜包飯！還有免費小菜能無限續

南投傳承三代50年老意麵攤！Q彈細麵淋滿瘦肉燥超開胃　

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

雲林北港燈會明登場　6燈區搶先看

嘉義市區橘色炮仗花瀑現在正美

音樂、溫泉慢活串聯　網紅揭六龜山城輕旅路線

紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」

香鷄城預告回歸　西門町開外帶店

