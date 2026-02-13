南投「豬頭肉粄條」軟嫩零腥味　頭骨精華熬成一碗古早味清甜

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

南投草屯的「堂口麵館」以現煮、口感軟嫩帶Q勁的豬頭肉聞名，特別是搭配每天新鮮現炒、脆香炸裂的客家油蔥酥，與選用頭骨精華熬製、清甜順口的古早味湯頭，是老饕心中極具職人精神且充滿大自然韻味的客家麵食。店內還有外皮自擀、內餡驚喜的手包水晶餃，沾上盛名在外的秘製辣椒醬，絕對是草屯在地不可錯過的靈魂美味。

位置

▲距離南投縣公車站「分局前」走路2分鐘，鄰近大觀市場、草屯圓環、南開科大、中山路商圈。

菜單

▲提供主食、小菜、滷味、外帶類。

環境

▲提供空調、紙巾與電視，環境舒適而懷舊。

▲提供堂口秘製辣椒醬（客家自製辣椒）、烏醋、醬油胡椒粉。

料理過程

老闆堅持使用每天新鮮燉煮豬頭肉後精選出的頭骨，搭配豬大骨長時間熬製，新鮮處理的肉質軟嫩中帶有Q勁。每碗麵最後都會淋上每天新鮮現炒、脆香到爆炸的客家油蔥酥，將原有的鮮味瞬間激發，層次感十足。

餐點

豬頭肉粄條

選用頭骨精華熬製成清香湯頭，麵食可選油麵或粄條，包含豆芽、韭菜、半顆滷蛋。粄條極具嚼勁口感，吸附湯汁香氣十足，水嫩滑潤相當涮嘴，給得相當大器的豬頭肉，手工炒製紅蔥頭香氣，油蔥脆香十足。

▲豬頭肉處理得非常乾淨且無腥味，肉質軟嫩不乾柴，肥瘦比例適中。

水晶餃

經典的客家調味，更多了油蔥酥與醬油膏提出風味，還有不少豆芽菜，此外，店內的水晶餃皮Q彈有嚼勁，搭配秘製的客家自製辣椒醬更能提升風味。

乾絲



堂口麵館

地址：南投縣草屯鎮炎峰街2之7號

營業時間：11：00－20：00（周日公休）

電話：049－2330292

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

