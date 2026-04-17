桃園桐花祭明開跑！5大景點花開3成　YOYO家族、音樂會接力登場

▲流蘇花落幕後，桃園桐花進入初開階段，目前整體花況約3成。（圖／客家事務局提供）



記者彭懷玉／台北報導

流蘇花落幕後，桃園接力迎來桐花季。目前桐花處於花苞與初開階段，客家事務局表示，目前整體花況約3成，其中以桃園市客家文化館、十一指古道、齋明寺、三坑鐵馬道及小粗坑古道花況較佳，約3至4成綻放，預估4月下旬進入滿開期，持續至5月9日劃下句點。

▲「2026桃園桐花祭」明（18日）至5月9日登場，雪白桐花為翠綠山林增添詩意。（圖／客家事務局提供）



「2026桃園桐花祭」明（18日）起在桃園市客家文化館登場，客家事務局盤點13條賞桐秘境，包含大溪大艽芎古道、永福龍山寺步道、龍潭桐花一號、楊梅保甲古道、楊梅故事園區、蘆竹五酒桶山、羊稠坑步道，以及龜山長庚養生文化村等，沿途也能感受山林與客庄風情。





▲客家文化館近日花況。（圖／客家事務局提供）

桐花祭以「賞桐Give Me Five」為主題，4月18日上午11點邀請金曲歌后朱海君及最年輕的兒童樂團「J HALL 樂團」以客家歌曲揭幕，下午1點輪到兒童界超人氣「YOYO家族」藝人見面會；19日同步安排音樂演出及「YOYO家族」見面會。此外，一連兩天均推出牛汶水DIY、小小祭伯公體驗等親子活動，適合闔家同遊。



▲4月25日至5月9日，龍潭、大溪、楊梅、蘆竹、龜山將接力舉辦「桐樂會」。（圖／翻攝自活動官網）

後續4月25日至5月9日，龍潭、大溪、楊梅、蘆竹、龜山將接力舉辦「桐樂會」，結合在地表演、賞桐健走與野餐活動，深度感受客家文化之底蘊；另有LINE電子集章玩法，走訪13處指定秘境賞花即可參加抽獎，有機會抽中任天堂Switch 2遊戲機、家電，為春季賞花增添互動樂趣。