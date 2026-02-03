新加坡60年肉骨茶老店！甘蔗燉湯超香、24小時不打烊續湯免費

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

新加坡中區的「馬里士他肉骨茶」在地經營60年（1966年創業），是具代表性的肉骨茶老字號，菜單提供肉骨茶、熱炒、麵食、飲品等餐點，鄰近馬里士他廣場、邵氏廣場、緬甸玉佛寺、中山廣場，24小時不打烊、品項多樣，是不少人的馬里士他小吃好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

馬里士他肉骨茶距離新加坡巴士站Opp Shaw Plaza走路5秒鐘，距離新加坡地鐵諾維娜站走路18分鐘；鄰近馬里士他廣場、邵氏廣場、緬甸玉佛寺、中山廣場。

菜單

▲▼提供招牌肉類、湯品、小菜拼盤、副食、麵類、海鮮、特色熱炒、快炒飯麵、熱菜、飲品、茶類、甜點、酒類。

▲馬里士他肉骨茶菜單。

環境

馬里士他肉骨茶的環境融合了歷史感與庶民魅力，室內採用溫暖的木質牆面與復古地磚，牆上點綴著歷史照片及傳統牌匾，營造出濃郁的懷舊老店氛圍。

店內分為空調區域與露天空間，整體設在優雅的店屋內部，老式門窗與周邊的歷史建築群完美融合。家具方面選用極具新加坡特色的圓形大理石桌配圓木凳，這類經典咖啡店風格不僅極富古早味，也相當適合多人聚餐。

▲提供空調、洗手間與Wi-Fi ，紙巾需要另外收費，而沒有空調的露天區價格會便宜一些。

在空間佈局上，餐廳呈現長形格局且採光明亮，桌距適中，保有庶民美食特有的熱烈且親切的用餐感受。此外，店內角落特別設置了展示架，陳列傳統茶具與相關產品，充分體現了南洋特有的「肉骨茶結合品茶」飲食文化。

支付方式

除了現金新加坡幣與汶萊幣，還能使用信用卡與電子支付SGQR、NETSPay、PayLah!、GrabPay，與國際通用的Alipay、WeChat Pay、Touch 'n Go、PromptPay，與韓國遊客通用的Global Loyalty Network。

料理過程

馬里士他肉骨茶料理屬於典型的潮州式風味，傳承家族60年的好手藝，將汆燙去血水後的新鮮豬肋排，撈起後立即用冷水沖洗乾淨，並刮掉附著在骨頭上的浮沫保有湯的純粹。

放入拍碎的白胡椒粒、整顆帶皮大蒜，特別的是這邊是有使用甘蔗段熬湯提甜。慢火燉煮熬製的清湯中，以中火慢燉一至一個半小時，打造出湯頭清澈、胡椒感且蒜香濃郁的鮮甜滋味，直到湯頭呈現清亮色澤並充分吸收肉骨精華。

▲調味料提供醬油與辣椒。

餐點

肉骨茶

以胡椒湯頭為基底，但是在煮湯頭的過程中，加入甘蔗一同燉煮，讓清甜感中和胡椒的辛辣勁道，讓湯頭層次鮮明且齒頰回甘，更能襯托出骨肉的香氣。算是新加坡的肉骨茶中沒那麼重口味的，更偏向是新加坡肉骨茶與馬來西亞肉骨茶之間的口味，或許就是新加坡與馬來西亞間的文化融合吧！

▲這間的蒜頭感與胡椒味沒有歐南園、發傳人、松發那麼厚實，比較適合喜歡清淡的朋友，內用還可以續湯，這點還不錯。

口感表現

骨肉的表現中規中矩，以新加坡的價格而言算是物超所值。排骨鮮嫩多汁而不乾柴，還能享用骨邊肉的吮肉感，而肥肉的油脂感與軟滑相當療癒，整體的豬肉是甜的，因為有過水過，所以骨頭不會發黑。

粿條

油條

馬里士他肉骨茶

地址：365 &, 369 Balestier Rd, 新加坡

營業時間：24小時

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►高雄18元爆漿「珍珠奶油紅豆餅」 還有咖哩、冰淇淋創意口味

►忙到客人要幫算錢！台南17元古早味珍奶 點飲料自己寫杯子

►馬來西亞超酷「蛋茶」吃鹹食也品茶！開箱80多年傳奇老茶室