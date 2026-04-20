「100%純鴨高湯」拉麵！台北就能吃到日本Tabelog百大名店

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

東京傳奇拉麵店「滿雞軒」和「麵魚」首度插旗中山站，多次入選日本Tabelog百大名店肯定的鴨湯拉麵，不必飛日本就能吃到！日式氛圍店面裡有兩個拉麵品牌，一間是滿雞軒、一間是麵魚，滿雞軒拉麵以100%鴨骨長時間熬煮，湯頭富含膠質，與一般雞白湯是完全不同風味，熬煮6個小時的湯底，喝一口就能嘗到鴨肉鮮美滋味和天然膠質。

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交通

▲可搭乘台北捷運到中山站下車，步行5分鐘。

兩個拉麵品牌一站式體驗

此次登台不僅是兩大品牌的首度海外開店，更將兩間風格迥異的名店選址於同一處台北中山區老宅內，在同一個屋簷下即可體驗「魚、鴨」兩種截然不同的拉麵風味。

▲▼門口的布簾可見左右各一個Logo，另外左右各有一扇門，左邊是麵魚，右邊是滿雞軒。

▲使用點餐機先選擇要吃哪間拉麵店、要吃的餐點。

▲門口可見榮譽勳章。

滿雞軒菜單

低消每人一碗拉麵，主打拉麵與丼飯，湯底提供鹽味與醬油兩款選擇，於淡麗湯頭中綴以少量鴨油與松露油，強化整體香氣層次。

內部環境



▲日式拉麵店氛圍，質感很好。

▲長條型座位可一次容納24人入座，保留結構與細節，重溫日式街頭拉麵店街邊氛圍。

▲櫃台前方可見使用說明，每位免費加麵半球一次，無法免費加湯。

滿雞軒推薦餐點

特製鹽味鴨湯中華拉麵 346元

有別於雞白湯或豚骨系，一上桌香氣四溢，滿雞軒以100%鴨高湯特色，鴨肉擁有獨特的香氣與鮮味，比起傳統高湯更細膩。攜手台灣「虎軒製麵」研發全新粗麵，吸附湯汁，麵條涮嘴，帶起湯汁精華，扎實口感與麵香，完美定義了當代鴨湯拉麵的巔峰之作。

湯頭是清湯

採用雙倍全鴨慢火熬煮，湯色呈現乳白色澤，主打鴨脂的馥郁與自然甘甜，口感濃醇厚實，清甜好喝，營造出清爽卻不失深度的湯頭底蘊。

使用燻製鴨胸叉燒與骰子型鴨腿

依湯頭風味分別佐以蔥丁或蔥段及少許的柚子提鮮，釋放鴨肉的鮮美滋味，再透過火候炙燒，肉質嫩口多汁。

▲附上一顆金黃蛋心，提升風味層次，整體香氣、口感十足。

風味鴨雜炊丼飯 96元

嚴選鮮嫩鴨肉，佐以半熟濃郁的鴨蛋液，鋪覆於粒粒分明的北海道七星米。北海道七星米是日本頂級「特A」評價代表性稻米，以北斗七星命名，其特性為顆粒飽滿、黏度與硬度適中、清爽不膩、甜味淡雅，因冷食依然Q彈美味，極適合製作壽司、便當與炒飯，是深受家庭與餐廳喜愛的優質米，選用這好米，很加分。

▲鴨肉沒有調味，建議可加入拉麵湯，搭配拌飯一起吃。

心得

滿雞軒重新定義鴨湯拉麵，鴨肉與淡麗湯頭交織，最後點綴鴨油與松露油作為點睛之筆，呈現出富有深度的味覺體驗，滿足拉麵控的胃。

滿雞軒 ｜ 麵魚

地址：台北市中山區中山北路二段84巷37號

營業時間：平日11：30－15：00、17：00－21：30／假日11：30－21：30

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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