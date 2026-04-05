ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

師大商圈不限時寧靜空間！老宅變身露營風咖啡廳　提供Wi-Fi插座

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

這間台北不限時咖啡廳「a.se CAFE」是韓國人開的咖啡廳，是2J CAFE的二店，戶外擺放露營風椅，內部水泥工業風混搭木質與復古家具，營造沉穩內斂空間。店內常常可以看到外國人，現階段以咖啡與飲品為主，提供Wi-Fi、插座。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通＆位置

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲可搭乘台北捷運到「台電大樓站」下車，步行8分鐘。旁邊還有原子少年夏浦洋家開的麵店「糊塗麵」，可以先去吃麵，再來喝一杯咖啡。

庭院以露營風植栽綠意造景
有戶外座位區，老宅庭院與森林植栽造景有種城市中的綠洲氛圍，若天氣不熱，坐這裡也很愜意，擺放露營椅很有意境。韓國老闆在台灣開的第一家咖啡廳在建國南路上2J CAFE，現在在師大商圈附近開了這間二店，是不同的氛圍。

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

水泥灰工業風裝潢
映入眼簾的是暖黃色工業風氛圍，分成兩人座位、高腳椅、沙發等座位，水泥牆面與工業感線條作為骨架，配上木質桌椅與復古小物。挑選自己喜歡位置，再去櫃台點餐結帳，店內採全自助式服務，使用後托盤請放置回收台，不收服務費。

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲店內所有裝潢都是這個韓國老闆自己設計，他會講中文，不用擔心語言不通。

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲提供Wi-Fi、插座，很多學生與外國人都會帶筆電來工作，很方便。

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲座位不擁擠，這裡比較適合兩三人一起小聚會，不是很吵鬧的咖啡廳。

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

品牌命名由來
a.se源自拉丁語「from oneself」，以人為出發點，打造像在老朋友家一樣自在溫暖的空間，全自助式服務，歡迎輕鬆停留、自在相遇。

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

菜單

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲提供咖啡、茶、蛋糕等，這裡沒有熱食與早餐盤，品項簡單，以咖啡與甜點為主。

冰拿鐵150元、紅玉蜂蜜蛋糕90元

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲一整套金屬鐵盤上桌，自助式取餐，質感很好，價格很佛心。

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲熱拿鐵有可愛拉花，奶泡非常綿密，是中烘焙咖啡豆，有堅果香氣、焙味厚實，整杯香濃順口，鮮奶不奶膩。

▲▼a.se CAFE。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲紅玉蜂蜜蛋糕走扎實口感、不乾柴，上頭加入鮮奶油，可搭配著吃，尾韻帶點蜂蜜香氣。

a.se CAFE

電話：02－23690003
地址：台北市大安區雲和街95號1樓
營業時間：11：30－22：00（周二公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

【你可能也想看】

►桃園楊梅「獨棟玻璃屋」咖啡廳！複合空間融合義式餐廳＋烘焙坊
►宜蘭140年老三合院裡享用豆乳鍋！豆花淋上川麻湯底鹹辣涮嘴
 ►大安超Chill天井餐酒館！還能客製戚風蛋糕　全天候供應雞尾酒

關鍵字： a.se CAFE 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢

推薦閱讀

桃園藝文特區低調選物店咖啡！挑高樓中樓＋大片窗景採光極佳

桃園藝文特區低調選物店咖啡！挑高樓中樓＋大片窗景採光極佳

礁溪24小時不打烊美人湯！雙人SPA湯屋只要400元

礁溪24小時不打烊美人湯！雙人SPA湯屋只要400元

中永和毛爸媽早午餐祕密基地！韓系咖啡廳氛圍　還開放牽繩落地

中永和毛爸媽早午餐祕密基地！韓系咖啡廳氛圍　還開放牽繩落地

享受180度山林窗景！南投山中「清水模玻璃屋」喝咖啡

享受180度山林窗景！南投山中「清水模玻璃屋」喝咖啡

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

台人超愛住「那霸東急REI飯店」9月底歇業

療癒沖繩8路線　隨心任你自由玩

濟州包車四處玩　自遊自在好輕鬆

158元爽吃港點+主廚手路菜

泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩

住全台3間福華萬元有找附早餐

3000坪批發倉儲尋寶！彰化版好市多開箱

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新北2秘境賞花點　苦楝、流蘇開6成

熱門行程

最新新聞更多

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！

堅持百年古法製作！台中清水最速完售肉圓

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366