師大商圈不限時寧靜空間！老宅變身露營風咖啡廳　提供Wi-Fi插座

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

這間台北不限時咖啡廳「a.se CAFE」是韓國人開的咖啡廳，是2J CAFE的二店，戶外擺放露營風椅，內部水泥工業風混搭木質與復古家具，營造沉穩內斂空間。店內常常可以看到外國人，現階段以咖啡與飲品為主，提供Wi-Fi、插座。

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交通＆位置

▲可搭乘台北捷運到「台電大樓站」下車，步行8分鐘。旁邊還有原子少年夏浦洋家開的麵店「糊塗麵」，可以先去吃麵，再來喝一杯咖啡。



庭院以露營風植栽綠意造景

有戶外座位區，老宅庭院與森林植栽造景有種城市中的綠洲氛圍，若天氣不熱，坐這裡也很愜意，擺放露營椅很有意境。韓國老闆在台灣開的第一家咖啡廳在建國南路上2J CAFE，現在在師大商圈附近開了這間二店，是不同的氛圍。

水泥灰工業風裝潢

映入眼簾的是暖黃色工業風氛圍，分成兩人座位、高腳椅、沙發等座位，水泥牆面與工業感線條作為骨架，配上木質桌椅與復古小物。挑選自己喜歡位置，再去櫃台點餐結帳，店內採全自助式服務，使用後托盤請放置回收台，不收服務費。

▲店內所有裝潢都是這個韓國老闆自己設計，他會講中文，不用擔心語言不通。

▲提供Wi-Fi、插座，很多學生與外國人都會帶筆電來工作，很方便。

▲座位不擁擠，這裡比較適合兩三人一起小聚會，不是很吵鬧的咖啡廳。

品牌命名由來

a.se源自拉丁語「from oneself」，以人為出發點，打造像在老朋友家一樣自在溫暖的空間，全自助式服務，歡迎輕鬆停留、自在相遇。

菜單

▲提供咖啡、茶、蛋糕等，這裡沒有熱食與早餐盤，品項簡單，以咖啡與甜點為主。

冰拿鐵150元、紅玉蜂蜜蛋糕90元

▲一整套金屬鐵盤上桌，自助式取餐，質感很好，價格很佛心。

▲熱拿鐵有可愛拉花，奶泡非常綿密，是中烘焙咖啡豆，有堅果香氣、焙味厚實，整杯香濃順口，鮮奶不奶膩。

▲紅玉蜂蜜蛋糕走扎實口感、不乾柴，上頭加入鮮奶油，可搭配著吃，尾韻帶點蜂蜜香氣。

a.se CAFE

電話：02－23690003

地址：台北市大安區雲和街95號1樓

營業時間：11：30－22：00（周二公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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