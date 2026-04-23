生甜甜圈新品牌「EATDONUT」5/4開幕　試營運連5天免費吃

▲宜可頌推全新生甜甜圈品牌「EATDONUT」。（圖／EATDONUT提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣可頌品牌「宜可頌」推出全新生甜甜圈專賣店「EATDONUT」，首波開賣6款常態口味，以及開幕限定新品杜拜巧克力生甜甜圈，4月28日起試營運，連5天買可頌送甜甜圈1顆，預計5月4日開幕。

▲EATDONUT麵團導入「六倍奶」工法搭配飽滿內餡。

EATDONUT的麵團導入獨家「六倍奶」工法，把牛奶濃縮至約六分之一使乳香更加集中，並搭配台農57號與66號2種地瓜調整麵團結構，讓甜甜圈呈現出介於麵包與蛋糕之間的口感，與市面上的生甜甜圈形成差異，口味部分也主打「雙餡料」，把各種元素分開呈現，讓風味更有層次。

▲首波推出6種常態口味。

EATDONUT首波推出6款常態品項包括「生乳卡士達（售價52元）」、「海鹽焦糖（售價58元）」、「金沙生乳芋泥（售價62元）」、「蜂蜜可可（售價68元）」、「開心果覆盆莓（售價86元）」以及「原味（售價48元）」。

▲開幕限量新品「杜拜巧克力」每人限購1顆。

業者更推出開幕限定新品「杜拜巧克力（售價115元）」，生甜甜圈包裹開心果醬及炒香的卡達耶夫，每人限購1顆，售完為止。門市也同步販售宜可頌商品，讓消費者一次購足2家品牌的甜點。

EATDONUT將於4月28日至5月2日展開試營運，期間購買可頌即送生甜甜圈1顆，每日限量100顆，口味依當日為主；5月4日正式開幕。

▲EATDONUT結合露營車店型，吸睛度十足。

EATDONUT

地址：台北市中山區長春路172號後方空地

開幕日：5月4日

▲日本老字號甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」快閃新竹。（圖／HENRI CHARPENTIER提供，下同）

另外，日本57年老字號法式甜點「HENRI CHARPENTIER」即日起至5月17日快閃新竹。這次除了販售經典原味、巧克力的現烤費南雪，更首度開賣「神戶二郎草莓」，還有多款禮盒，開幕限時4天買2送1。

▲新竹快閃店販售現烤費南雪。

▲現烤費南雪首賣草莓口味。

HENRI CHARPENTIER快閃店落腳新竹巨城百貨1樓，現烤費南雪將首次販售草莓口味，選用有「幻之草莓」稱號的神戶二郎草莓，於新鮮狀態時製成果泥，下午2時起開賣，另提供原味與巧克力口味，同時也開賣多款禮盒。

業者表示，26日前購買費南雪禮盒2盒（不限口味）即送「ラング・ド・シャ蘭姆葡萄夾心餅乾」1盒，每日限量50盒；單筆消費滿1400元還可參加扭蛋活動，中獎率百分之百，有機會抽中多款周邊商品。

HENRI CHARPENTIER創立於1969年，發源自日本兵庫縣，主打費南雪，年銷售量高達3200萬顆，曾連續8年榮獲金氏世界紀錄「世界第一」，是甜點界超人氣伴手禮。

HENRI CHARPENTIER新竹快閃店販售品項如下：

現烤原味費南雪：70元/個

現烤巧克力費南雪：80元/個

現烤草莓費南雪：80元/個

現烤費南雪組合：420元（原味3入+巧克力3入或原味3入+草莓3入）

母親節限定費南雪12入綜合款禮盒：1100元（原味6個+草莓6個），販售至5月10日

費南雪與瑪德蓮8入禮盒：640元

費南雪綜合款8入禮盒：750元（原味4個+甘夏柑橘4個）

費南雪綜合款8入禮盒：750元（原味4個+抹茶4個）

費南雪綜合款8入禮盒：750元（原味4個+巧克力4個）

費南雪精選組合16入禮盒：1550元