吃台塑牛小排現省300元　老牌西餐廳「波麗路」優惠明起連推4天

▲「波麗路」台塑牛小排特價連推4天。（圖／波麗路創始本店提供）

記者黃士原／台北報導

牛排控注意！台北老字號西餐廳波麗路創始本店4月24日至4月27日推出限時優惠，「台塑牛小排」原價1850元，特價1550元，現省300元。

迎接4月27日「國際牛肋排日」，擁有90多年歷史的台北老字號西餐廳波麗路創始本店，特別推出人氣招牌「台塑牛小排」限時優惠，原價1850元，4月24日至4月27日活動期間只要1550元，現省300元。





▲波麗路台塑牛小排選用厚切18盎司帶骨牛小排。（圖／波麗路創始本店提供）

波麗路創始本店「台塑牛小排」選用厚切18盎司帶骨牛小排，將帶骨牛肉先煎至表面金黃，再以紅標米酒、蒜頭、洋蔥與醬油等台味元素慢火燉煮約1個半小時，讓原本帶筋且厚實的牛小排，呈現外層香氣濃郁、內裡軟嫩多汁的口感。

另外，隨著母親節外食聚餐需求逐年升溫，飯店餐飲市場提前湧現訂位熱潮，台北凱撒大飯店搶攻節慶商機，Checkers自助餐廳5月9日至10日午、晚餐時段，不另加價可享每位成人龍蝦免費招待。

▲敘日全日餐廳本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」。（圖／六福萬怡提供）

搶攻春夏聚餐與國旅商機，南港敘日全日餐廳6月9日前午晚餐祭出4人同行1人免費，下午茶第2位半價優惠。午晚餐單筆消費滿3000元還可參加抽獎，獎項包括沖繩來回機票、沖繩麗星郵輪雙人遊及KKday 500元折扣券。