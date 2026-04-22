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新莊巷弄藏著50年老味道！手工扁芋圓超Q還能免費加冰續糖水

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼阿茶芋圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

看似不起眼竟是50年老店！夏天吃冰，來到新莊巷弄「阿茶芋圓」。來新莊買盆栽，天氣實在太熱想吃冰，本來要吃龍安粉條冰結果沒開撲空，上網搜尋新莊芋圓冰找到這間的地標，扁扁的芋圓實在太吸引我！

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藏身國小旁邊
順著Google地標騎過頭，店家地址很隱密，但其實就在新莊豐年國小旁邊。傳統的冰店沒什麼裝潢，招牌就是客氣的阿姨，態度很親切，店內兩桌剛好可以快速吃冰，疫情期間第一次內用的冰獻給這間。

菜單價錢
一開始就是被扁扁的芋圓和地瓜圓吸引，直接點綜合芋圓，什麼料都能吃到。點了兩碗綜合芋圓，只見阿姨將手工芋圓和地瓜圓加入滾水現煮，空氣中飄來淡淡的芋頭香，阿姨笑笑的說這是她手工製作的。

▲▼阿茶芋圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿茶芋圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲阿姨迅速的將紅豆、綠豆加入碗中，不是美耐皿和保麗龍碗喔！

▲▼阿茶芋圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲熱呼呼現煮的芋圓和地瓜圓加入碗中，聞到更濃郁的芋頭香氣，芋圓看起來好Q喔！

▲▼阿茶芋圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿茶芋圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

糖水刨冰都能免費加
大茶壺裡裝的是糖水，阿姨說不夠甜可以再加，內用的刨冰也能免費加一次，說話相當客氣的阿姨讓我覺得心暖暖的。

▲▼阿茶芋圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿茶芋圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

用餐心得
平常喜歡吃糖水多一點的，建議直接和阿姨說糖水多，因為糖水的甜度不高，紅豆和綠豆也是微甜。一大匙清冰加入碗中，因為芋圓還是燙的，瞬間融化不少冰，芋圓口感Q涼，扁扁的相當討喜，綠豆和紅豆煮到軟綿，夏天來一碗刨冰真的很過癮。可能因為疫情影響生意，阿茶芋圓也有提供Uber Eats外送喔！

▲▼阿茶芋圓。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

新莊阿茶芋圓

地址：新北市新莊區新莊路649巷40號
電話：0935－692296
營業時間：周三、周日11：00－20：00；周二、周四至周六11：00－20：30（周一休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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