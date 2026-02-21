ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
中永和毛爸媽早午餐祕密基地！韓系咖啡廳氛圍　還開放牽繩落地

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

永和2025新開幕早午餐咖啡廳「渥時Warmth brunch & cafe」位於新北市永和區永平路208號，捷運頂溪站步行12分鐘路程，從早上9點營業到下午5點，低消一份飲品或一份餐點，提供早午餐、咖啡、茶、米飯、沙拉、甜點，限時90分鐘，也是寵物友善餐廳，餐點豐富好吃。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲搭乘台北捷運「頂溪站」下車，步行12分鐘，距離捷運站有段距離。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲屬於永和校園美食學區，地處永平國中對面一整排民宅與早餐店家，永平高中早餐一條街，跳脫傳統早餐店型態，打造韓系咖啡廳風格的早午餐店。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲從傳統早餐店轉型成韓系早午餐咖啡廳，風格很吸睛，比較有人氣。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲窗邊超人氣網美座位區，光線灑落，兩人座位區，街頭風景。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲空間小巧，正中央規劃開放式吧台，裝潢走韓系咖啡廳風格，很網美，後方走道規劃廁所。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲中間規劃開放式餐具與水杯，自助式拿取。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲永和多了這間質感早午餐咖啡廳，剛開幕沒幾天，高朋滿座，生意超級好。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲前後兩區空間，共十幾張座位，木桌搭配木椅，質感很好，風格很讓人舒適。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

菜單
僅現金結帳，低消一份飲品或一份餐點，甜點除外，提供早午餐、咖啡、茶、米飯、沙拉、甜點，限時90分鐘，也是寵物友善餐廳，掃描QR Code點餐，這張是紙本菜單。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲一早9點就可點早餐盤，五彩繽紛早餐盤，讓人食慾大開。

法式吐司烤蝦 340元（附洛神花茶）

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲搭配生菜、西瓜、烤蝦、金黃脆薯組合，五彩繽紛，光看擺盤有賣點，雖份量不多價格不夠親民，但會想吃看看。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲蝦有處理過，貼心去蝦殼，雖烤過，但整個吃起來有點軟軟的，應該是使用冷凍蝦導致，用噴槍炙燒處理可能會更好。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

法式吐司吸收滿滿蛋液香煎
搭配楓糖醬汁，可搭配淋上使用，撒上糖粉，法式吐司軟嫩，細緻口感，好吃。薯條炸得金黃酥脆，口感很好，酥脆好吃。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲早餐盤附贈洛神花茶，酸甜風味的洛神花，很解膩開胃。

法式吐司義式烤雞腿 330元

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲整套餐早餐盤，法式吐司呈現，五彩繽紛，很誘人。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

▲雞腿排一整大片，醃漬處理，帶點醃漬風味，有點鹹，雞腿排軟嫩多汁，不乾柴，帶點油脂。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

評論
中永和早午餐推薦渥時Warmth brunch & cafe，周末來訪，一開門就直接客滿，想吃早點來吧！餐點豐富，價格雖不便宜，但現在早餐盤都這樣價格，與旁邊的永和傳統早餐店相比，這樣的用餐氛圍，真的會讓人想掏錢買單。

▲▼永和早午餐寵物友善咖啡廳「渥時Warmth brunch&cafe」。（圖／部落客萍子提供）

渥時 Warmth brunch & cafe

地址：23443新北市永和區永平路208號
電話：02－29249877
營業時間：09：00～17：00（周二公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

