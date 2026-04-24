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Q彈魚漿融合蛋香超涮嘴！湳雅夜市4.3顆星旗魚黑輪

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

逛夜市最讓人期待的，就是那一攤攤香氣四溢的台灣小吃，邊走邊逛的同時除了被香氣吸引之外，我還經常跟著人群走，像這攤「胖老闆旗魚黑輪／杏仁茶」，就是跟著排隊人群買，吃了一口後覺得買太少，難怪大家都是5支、10支買，我應該是買最少的那個，下次去也要跟著買10支送1支！

▲▼胖老闆旗魚黑輪/杏仁茶。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

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交通資訊
如果是自行開車前往湳雅夜市，可以停放在湳雅夜市停車場，步行約5分鐘就能抵達。如果搭乘大眾交通，其實更加方便，可搭乘台北捷運板南線到府中站，步行約5分鐘即可抵達湳雅夜市入口。

▲▼胖老闆旗魚黑輪/杏仁茶。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

主打現炸旗魚黑輪
一支只要20元，而且黑輪裡面還包著1／4顆水煮蛋，口感扎實又有層次，堪稱湳雅夜市銅板美食代表之一，也成為了排隊人氣店。

▲▼胖老闆旗魚黑輪/杏仁茶。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼胖老闆旗魚黑輪/杏仁茶。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

外觀
攤位前那口滾燙的油鍋便開始滋滋作響，金黃色的黑輪在油池中翻滾，散發出濃郁的魚漿香氣。每到晚餐時段，攤位前總是圍滿等待的客人，油鍋裡不斷翻滾的旗魚黑輪散發著金黃酥香，光是聞到味道就讓人食指大動。

▲▼胖老闆旗魚黑輪/杏仁茶。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼胖老闆旗魚黑輪/杏仁茶。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼胖老闆旗魚黑輪/杏仁茶。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

買10支送1支
消費滿百甜醬可外帶一包，醬料另外加購一包5元，如果買回家後再用氣炸鍋或烤箱加熱也好吃，所以很多人都是一次買10支。

▲▼胖老闆旗魚黑輪/杏仁茶。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

推薦餐點
來到這裡其實不用想太多，直接點旗魚黑輪就對了，建議一次點3～5支，因為真的很容易一口接一口，停不下來，如果是多人一起逛夜市，也可以直接買10支，還會多送一支。

▲▼胖老闆旗魚黑輪/杏仁茶。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲這裡的旗魚黑輪尺寸不算小，整體呈長條形，外表炸得金黃酥脆。

▲▼胖老闆旗魚黑輪/杏仁茶。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲如果是現場吃的話，可以自行抹上醬料，有提供甜辣醬和芥末，建議各抹上些許會更好吃。

旗魚黑輪口感
咬下去時，可以感受到外層酥脆的炸皮，接著是旗魚漿本身的彈牙口感，魚漿帶有淡淡的海味與甜味，不會有腥味。當咬到中間時，會出現一小塊水煮蛋，蛋黃的香氣與魚漿融合在一起，形成非常有層次的味道，芥末辛辣感會瞬間帶出魚漿的甜度，讓香氣層次更加奔放。

▲▼胖老闆旗魚黑輪/杏仁茶。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

心得感想
一支只要20元的銅板價格，外酥內嫩的旗魚黑輪搭配裡面的水煮蛋，讓人很容易一口接一口，不論是當作逛夜市的小點心，還是搭配飲料邊走邊吃，都非常適合，難怪成為了湳雅夜市的排隊名店之一。據說杏仁茶也蠻好喝的，如果敢喝的朋友不妨也可以買來試試。

胖老闆旗魚黑輪／杏仁茶

地址：新北市板橋區南雅東路79－1號
營業時間：16：00－23：00

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