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宜蘭140年老三合院裡享用豆乳鍋！豆花淋上川麻湯底鹹辣涮嘴

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭火鍋推薦「來初鍋物」，在百年三合院紅磚牆老屋空間聚會吃飯，保留老宅建築、老物件家具，一秒重溫阿嬤家氛圍，這裡也是宜蘭寵物友善餐廳。主打宜蘭在地新鮮食材入鍋，超人氣招牌川麻豆乳湯，愛吃辣可選擇。

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交通
導航搜尋「來初鍋物」即可抵達，有免費停車場可停放。搭乘客運可到「宜蘭轉運站」下車，轉搭計程車去；或是搭乘台鐵「宜蘭站」下車，轉搭計程車，車程10分鐘。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

位置
附近有宜蘭縣政府與宜蘭地方法院，另一邊區域是宜蘭靜謐巷弄，整片稻田，很難想像這裡竟然還有一棟擁有140年歷史三合院。紅磚牆三角瓦片屋頂，老屋改造，保留了三合院古宅懷舊風情，搖身一變宜蘭在地火鍋店。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲在這傳統三合院老宅對面有一整排豪華的透天厝，新舊交疊，一條路兩面風景。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲紅磚牆老屋，看見這招牌就知道抵達了。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲三合院老宅改建，從這前方大門入內，廁所規劃在外頭。

品牌介紹
「來初」取自台語諧音。英文店名Like True，有回歸本質原味感受。這裡生意很好，平假日都有人潮吃鍋用餐，建議先打電話洽詢有無位置。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

三合院老宅建築空間

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲映入眼簾的是水泥灰工業風吧台，搭配三角屋頂老宅，新舊交融，非常有特色，入內會有服務人員招呼帶位。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲中間規劃宛如傳統木桌木椅，給人休憩等候，氛圍很棒。

分成好幾區空間，水泥灰地板、木質家具，整個古色古香，搭配傳統屋頂、紅磚牆，彷彿到了阿嬤家的氛圍。座位多，適合三五好友聚餐。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲這天被安排的座位，採光挺好的，晚上來比較昏暗。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲燈具使用「竹籃燈」，很古意，樸質路線與老宅呼應。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲餐桌擺盤是中式混搭日式，很有儀式感。

醬料區

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲這裡的醬油偏日式醬油，甘甜順口，還有罐冰涼的水。

菜單
三摺頁面、兩面文字介紹，豬、牛、海鮮通通有，素食者可以吃的蔬食火鍋也有提供。火鍋偏中高價位，限時105分鐘，收10%服務費，有提供當月壽星專屬優惠。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

餐點

蔬菜盤

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲五彩繽紛，跳脫一般火鍋的廉價基本菜色，光看就好新鮮，食指大動。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲建議可先把蔬菜下鍋，吸收蔬菜，湯頭更鮮美清甜。

鴛鴦鍋（川麻味增湯、來初豆乳湯）
兩種湯底，川麻味增湯、來初豆乳湯，主打自家每日熬製的湯底，兩人來用餐，用這種鍋煮火鍋最好了。豆乳火鍋（豆漿火鍋）是一道源自日本的健康湯鍋，湯底以無糖豆漿搭配昆布高湯、味噌或胡麻醬製成，風味濃郁滑順、營養豐富。製作時需使用中小火慢煮，避免豆漿煮沸凝結，可加入高麗菜、菇類、豆腐、肉片等食材，最後以味噌調味以保持香氣。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

豆花
值得一提是這裡的豆花，若你點川麻味增湯，會附上豆花。豆花淋上熱騰騰麻辣湯底，香辣但很滑順，吃不夠的話可以在三合院隔壁繼續加點，吃碗甜品豆花。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

單人愛吃肉套餐（島豬拼盤：豬梅花、本島松阪豬）640元
本島松阪豬是肩頸部位的精華肉，肉質色澤粉嫩、油花分布細緻類似松阪牛肉而得名，口感以極佳的脆嫩、嚼勁著稱。這部位每隻豬僅能取得少量，需經人工細修去除油脂，松阪豬脆彈可口，肉質鮮美彌足珍貴，愛吃豬肉老饕必選。

豬梅花有一定厚度，肉汁飽滿，取自豬隻肩胛部位，因瘦肉中帶有放射狀油花、紋理如梅花而得名。特色是油脂分布均勻，口感鮮嫩、不柴不膩，好吃有水準。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

單人愛吃肉套餐（來初牛板腱）650元
來初牛板腱，位於牛隻肩胛部內側，最大特色是中間有一條透明嫩筋，肉質結實、油脂少、風味濃厚，因口感Q彈且油脂低而受歡迎。

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

手打拉麵與Q彈葛粉條

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲附餐選擇手打拉麵與Q彈葛粉條，都是非常有飽足感的麵條，大推。

酸甜愛玉與燒仙草

▲▼來初鍋物。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲飯後甜品選擇甜品酸甜愛玉與燒仙草，愛玉滑溜Q彈、晶瑩剔透，燒仙草使用新竹關西燒仙草，退火食補。

來初鍋物

地址：宜蘭縣宜蘭市縣政八街49號
電話：03－9252530
營業時間：11：30－15：00、17：30－21：30（周三公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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