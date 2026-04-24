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北港「蠶豆酥工廠」深藏巷底超神秘！古法烘烤藥膳口味必點

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

聽北港朋友說，來這裡必買藥膳蠶豆酥，推薦我們直接來「啟大食品行」買，現做剛出爐的特別好吃！工廠竟然就位於死巷內，走進去就能聞到一陣陣蠶豆酥香氣，而且真的有零售，剛做好的蠶豆酥真的比較好吃！

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環境

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

▲這家是北港老字號食品廠，幾十年來一直傳承古法製作香酥蠶豆酥。

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

▲不過環境比較沒這麼乾淨。

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

▲烘烤剛出爐的蠶豆酥們。

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

菜單

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

▲除了零售以外，也有10公斤裝的業務包，共有5種口味，一公斤最便宜只要80元。

藥膳蠶豆酥

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

▲我們買的是最便宜的一公斤裝，其實這樣已經很大一包，很夠吃了。

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

▲藥膳香氣有夠濃郁，好喜歡。

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

▲剛烘烤出爐的藥膳蠶豆酥，拿在手上還溫溫的，鹹香藥膳香氣溫潤醇厚，而且口感真的特別酥，真的好好吃。

這次讓我有愛上有溫度剛出爐的蠶豆酥了！大家買回去可以用氣炸鍋微烘烤過吃吃看，香氣真的比較濃郁，口感很酥，尤其必買藥膳口味。

▲▼啟大食品行(蠶豆酥)。（圖／mika授權提供）

▲其實北港街上也都有賣，認明啟大食品即可。

啟大食品行（蠶豆酥）

地址：雲林縣北港鎮民政路68巷5號
營業時間：08：30－17：00

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