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板橋濃郁系黑豆漿老店！古早味毛豆餅、15元噴汁煎包必吃

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

這次來到板橋，我特地早起，走進熟悉又帶點懷舊氣息的黃石市場，在人聲漸起與鍋氣翻騰之間，發現這家人氣超高的早餐店「北港黑豆漿」，跟著人潮吃就對了，低調地躲在後菜園街裡，卻有著讓人願意早起排隊的魔力，一杯香濃的黑豆漿、一份熱騰騰的燒餅夾蛋，就足以開啟一整天的美好開始。

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交通資訊
►開車前往：如果是自行開車，建議直接導航「黃石市場」，市場周邊有收費停車場，例如府中商圈附近停車場，步行約3－5分鐘即可抵達。
►大眾運輸：搭乘捷運板南線至「府中站」，從1號出口步行約5分鐘即可抵達黃石市場。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲這裡主打的是營養價值極高的黑豆漿，以及傳承古法的各式現烤酥餅與煎包，滿滿的酥餅看起來就很好吃！

菜單
手工酥餅系列有鹹、甜口味，也有分葷食和蛋奶素的選擇，通通都是25元，可以挑選喜歡的口味，這也可以買回家慢慢吃。一眼望去價目表上滿滿的選擇，一時之間還真的不知道怎麼點才好，每個都想點，但又怕吃不完浪費，所以就偷看別人怎麼吃再跟著點。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

各式餅類一應俱全
攤位前端擺滿了剛出爐、色澤金黃的各式餅類，讓人看了就食指大動，工作台後方則是老闆忙碌的身影，不管是包裝、包餡還是包豆漿，動作一氣呵成。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

內用座位區
店內裝潢簡單樸實，幾張木質桌椅提供了舒適的內用空間，即便在熱鬧的市場內，還是可以簡單用餐的空間，用餐結束再自行回收餐盤。店內往往已經聚集了許多上班族和年長的在地居民，他們有的坐在位子上慢慢享受早餐，有的站著咬著燒餅，有的拿著打包好的餐點匆匆離開。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

連店家自己都愛吃
原本到櫃台點完餐結帳又見到這些漏網之魚，店家說這些餅連他都很愛吃，讓我又多點了他推薦的毛豆餅口味，果然真的很好吃！

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

製作過程
看著店員熟練地翻動著鍋子裡的煎包，或是從烤爐中取出金黃酥脆的酥餅，那種樸實卻踏實的職人感，讓人忍不住想多點。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

點好點滿
原本說要簡單吃就好，就在每個都想吃的狀況下，又點了一桌，真的很容易失心瘋，我們後面還想吃其他美食，第一家就點成這樣了。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

香椿毛豆餅 35元
這款比較少見，很推薦嘗試，香椿的特殊香氣搭配毛豆的口感，帶點清新又有層次，是比較偏健康系的選擇，料好實在。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

高麗菜煎包 15元
外皮煎得金黃酥脆，底部帶點微焦的口感，一咬下去，內餡的湯汁瞬間噴出，滿滿的高麗菜內餡。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

韭菜煎包 15元
韭菜內餡則濃郁辛香，夾雜著些許冬粉增加口感，香氣層次在口中。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

花生酥餅 25元
酥脆的外皮搭配著甘香的花生，是許多老顧客的最愛，咬下去就能感受到層層的香氣與脆口的餅皮。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

黑豆漿（無糖）／20元（小）
這杯一定要點！店名已經告訴你黑豆漿是招牌了，還可以選擇無糖版本，黑豆香氣非常濃郁，喝起來滑順不澀，沒有額外加糖也很好喝。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

燒餅夾蛋 35元
燒餅皮咬起來很有韌性，越嚼越香，夾著蔥蛋，外層的酥脆、中層的柔軟、內層的蛋香混合在一起，記得加些醬比較美味。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

心得感想
最近真的很愛逛市場，總是跟著人群走就會找到在地人喜歡的美食，像這間北港黑豆漿也是停好車之後，看到好多人在買也跟著吃，果然很不錯，如果你厭倦了連鎖早餐店的公式化口味，或是來到府中、林家花園一帶遊玩，可以繞進後菜園街，吃一下傳統中式早餐。

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼北港黑豆漿。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

北港黑豆漿

地址：新北市板橋區後菜園街52號
電話：02－29666990
營業時間：05：30－13：00（周日公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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