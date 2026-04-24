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台東超六星度假酒店落腳紅葉溫泉　有獨棟Villa、室內外湯泉

▲▼台東桂田禾嶼紅葉溫泉度假酒店。（圖／桂田集團提供）

▲台東桂田禾嶼紅葉溫泉度假酒店已動工。（圖／桂田集團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台東又要有新飯店！由桂田集團於台東鹿野紅葉溫泉區打造「台東桂田禾嶼紅葉溫泉度假酒店」，整體規劃以溫泉度假為核心，結合獨棟Villa、室內外湯泉設施、多元房型與精緻餐飲空間，打造兼具休憩與深度體驗的度假環境。

「台東桂田禾嶼紅葉溫泉度假酒店」以超六星頂級溫泉度假酒店為設計概念，強調空間美學與自然景觀融合，串連室內外場域，營造舒適放鬆的旅宿氛圍，並將結合在地食材與特色料理，發展更完整的溫泉度假服務內容。

同時，桂田集團也計畫在今年底前推出酒店式經營的「桂田安悅月子中心」，以及全新「桂田璞域酒店」，未來加上「桂田禾嶼紅葉溫泉度假酒店」的成立，更加深完整的東部幸福旅遊體驗。

▲▼台東知本老爺酒店。（圖／業者提供）

▲台東知本老爺酒店目前進行大規模翻新，預計9月重新開幕。（圖／業者提供）

而台東知本老爺酒店已啟動大規模翻新計畫，目前暫停營業進行全面升級空間硬體。酒店聚焦於「體驗重塑」與「在地共感」，回應當代旅人對質感度假的期待，預計於9月重新開幕。

業者表示，本次改裝重點鎖定三大體驗升級。首重餐飲革新，那魯灣自助餐廳將引入「產地到餐桌」概念，呈現台東風土滋味；次為親子友善空間，全新打造寓教於樂的兒童育樂室，提供結合玩中學的分齡教具，滿足現代家庭的放電需求。

同時，酒店也將進行療癒場域再造，心采風呂與寬SPA全面換上溫潤木質設計，營造沉靜放鬆的私密氛圍。此外，同步於公共空間導入友善環境建材，翻新機電設備以提升舒適度，透過食、遊、住的全面進化。

關鍵字： 台東旅遊 飯店旅館 星級飯店 度假旅館 台東桂田禾嶼紅葉溫泉度假酒店

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