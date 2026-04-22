台中漢神洲際B1美食街懶人包！多家全台首店一次看

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

大家最期待的漢神洲際購物廣場的美食街及餐廳，聽說漢神洲際特別在B1美食街下足功夫，不僅引進了多家首次進軍台中的指標性餐飲，更結合了異國料理、在地小吃與排隊名店，還是全台獨家的隱藏版美食，趕緊瞧瞧有哪些美食吧！

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B1美食街座位區

美食街提供了多樣化的座位選擇，非常適合不同族群，圓弧形半開放式包廂適合小家庭或三五好友，一般開放式座位區則動線流暢，採光與照明設計也讓整體空間顯得格外開闊，不會有壓迫感。

小吃



全台首發！來自東京的拉麵名店：そらのいろ

「そらのいろ」這家店在東京麹町可是赫赫有名，創辦人宮崎千尋特別針對女性客群，打造出質感與舒適感兼具的用餐體驗，除了有米其林必比登的光環加持，他們家最厲害的就是對健康飲食的追求，提供難得一見的純素與無麩質拉麵選項，不管是重視健康的朋友，還是單純想朝聖東京名店的吃貨，這碗充滿感動溫度的拉麵，絕對值得你排隊一試！

台中獨家！開丼 燒肉vs丼飯（胡同）｜享受一個人的燒肉盛宴

這次品牌全面升級，聯手燒肉界傳奇「胡同」，推出了獨特的「一人燒肉雙吃定食」，將燒肉與丼飯的美味體驗發揮到極致，不用遷就別人的口味、不用勉強社交，一個人也能理直氣壯地吃燒肉，把這份職人級的美味，變成最療癒自己的開丼時刻。

台中獨家進駐：ROCK BEEF 排排沾 ｜ 職人級高溫炙燒與多變醬汁

台中漢神洲際B1迎來了台式鐵板牛排的生力軍「ROCK BEEF 排排沾」，作為台中首間門市，品牌以專業的高溫鐵板技術，精準呈現肉品的鮮美質感，其最大的亮點在於「醬汁的藝術」，從濃郁的黑胡椒到帶有獨家風味的「蘑胡關係醬」，讓顧客能依據喜好自由搭配。

美食街裡的百年靈魂：食尚曼谷｜士林超人氣泰式餐酒館進駐

難得百貨公司的美食街有泰式料理，這間「食尚曼谷」原本坐落於士林百年古蹟、深受老饕喜愛的泰式餐酒館，正式將其招牌的酸辣滋味帶來台中，不論是經典泰味，還是精緻的擺盤呈現，都完整保留了餐酒館的等級。

想吃速食就選這家！六星炸雞：卜蜂食品加持，每日生鮮溫體雞直送

這次漢神洲際B1雖然沒有常見的麥當勞或頂呱呱，但卻藏著這間內行人的最愛「六星炸雞」，身為卜蜂食品旗下的品牌，新鮮度完全是天花板等級！堅持使用每日溫體雞肉製作，每一塊炸雞都能吃到肉質原有的鮮美與飽滿肉汁。

連續五年米其林推薦！淇里思：美食街裡的道地印度饗宴

說到台中的道地異國料理，絕對不能不提台中在地品牌代表「淇里思」！這間創下連續五年蟬聯米其林推薦紀錄的實力派名店，這次也進駐漢神洲際B1，品牌不僅將最純正的印度香料風味帶進美食街，更讓人能以更輕鬆的方式，品嚐到這份深受米其林肯定的職人美味。

一風堂



丸龜製麵



侯彩擂HOU CAI LEI

可瑞安

大師兄銷魂麵舖

新悅鐵板燒

日乃屋咖哩

兩班家集團力作：豆腐里｜韓式豆腐煲、石鍋拌飯的極致饗宴

「豆腐里」是兩班家韓式餐飲集團旗下的新星，品牌將原本精緻的韓式手藝融入美食街，主打招牌的韓式豆腐煲，豆腐綿密、湯頭濃郁，還有那焦香酥脆的石鍋拌飯，更是韓食控不可錯過的靈魂美味。

餐廳

日本國民美食登陸！台中獨家：餃子の王將｜職人現點現做的感動

日本連鎖中華料理神話正式進駐漢神洲際B1！這次台中獨家的「餃子の王將」將日本國民最愛的日常美味原汁原味搬來台中，主打現場手包、現點現煎的招牌煎餃。

漢來上海湯包



大戶屋

麵包

經典美味再現：DONQ & mini one｜傳承百年的日系麵包香

台中第三間分店就在這！繼新光三越與台中三井Outlet後，深受喜愛的日系百年品牌DONQ及其姊妹品牌 mini one正式進駐漢神洲際B1，無論是DONQ那香酥紮實的歐式麵包，還是 mini one招牌的秤重小可頌，都是逛街時的最佳點心。

全台首店！紐約傳奇 TOM CAT BAKERY ｜ 麵包控必朝聖的曼哈頓經典

這次漢神洲際最狂的亮點，就是把紐約傳奇手作麵包TOM CAT BAKERY帶來台灣了！身為全台首家門市，這可是麵包控們絕對不能錯過的朝聖點。這間源自紐約、深受曼哈頓主廚與五星級飯店青睞的名店，以職人手作的純粹口感聞名，不用飛紐約，現在在台中就能品嚐到那份帶著傳奇色彩的麥香。

歐式麵包的極致工藝：FLAVOR FIELD｜天然酵母與手工溫度的結晶

源自日本山崎烘焙（Yamazaki）的精緻之選「FLAVOR FIELD」。品牌主打回歸自然的純粹風味，堅持選用優質天然原料，並使用黑麥魯邦酵母種長時間發酵，結合職人手工揉製。

伴手禮

漢神洲際購物廣場

地址：台中市北屯區崇德路三段865號

電話：04－24214166

營業時間：11：00－22：00

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