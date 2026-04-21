台中3吋重乳酪蛋糕只要150元！+30升級四種口味綜合版更划算

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

身為乳酪蛋糕狂粉，最近在Threads上滑到不少脆友瘋狂洗版一間隱藏版重乳酪蛋糕，還有人哀嚎叫大家「別再報了，真的買不到」！就是這間隱藏在台灣大道上的「螢之坊烘焙」，外觀真的超級低調不顯眼，沒想到裡面竟然藏著這麼驚人的美味，不但香濃到犯規，價格竟然還超親民！

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位置＆外觀

雖然地址在大馬路旁，但老實說，它的門面相當低調樸實，灰色磚牆配上紅字招牌，帶點溫馨的古早味，一不留神真的會騎車經過而沒發現。

環境

走近店門口，可以看到門柱與窗邊貼滿了各式乳酪蛋糕的口味照片，從經典的原味到滿滿果肉的藍莓、覆盆子應有盡有，推開門，店內空間雖然不大，卻散發著濃濃的烘焙香氣。

甜點櫃中擺滿了一盒盒包裝細緻的重乳酪蛋糕，除了適合慶生、聚會的6吋大蛋糕（價格約在460～550元），更受歡迎的是這款3吋獨享小圓盒，竟然只要150～180元！這種佛心價格，也難怪脆友們會集體狂喊「別再報了」，因為這種質感與價位，真的會讓人忍不住想天天去光顧。

價格

推薦品項

乳酪原味 3吋 150元

這3吋大小的原味乳酪拿在手上沉甸甸的，份量非常扎實，打開蓋子，看到完美的鵝黃色澤，心已經先被療癒一半，重點是它的價格竟然只要150元！

▲現在去外面甜點店，隨便點一片三角形的切塊乳酪蛋糕，差不多就要這個價格了，但在這裡竟然能買到整整一小圓盒！

它不是那種空氣感很重的輕乳酪，而是香濃的重乳酪，用叉子切下去就能感受到它的密度，一入口，濃郁的奶香瞬間在嘴裡炸開，搭配底部帶點鹹香的餅乾底，超讚！冰冰的吃，口感有點像冰淇淋般綿密，這滋味真的會讓人一口接一口停不下來！

綜合乳酪 3吋 180元

如果有選擇障礙，或是第一次來想先試試水溫，那這款 「綜合乳酪」 絕對是你的首選！一般綜合款會固定搭配蔓越莓、藍莓、檸檬及芝麻這四種經典口味，但我這天運氣超級好，竟然買到隱藏版，老闆把芝麻換成了巧克力口味，根本就是大驚喜。

▲檸檬乳酪上層撒了細緻的檸檬皮點綴，吃起來清爽解膩，淡淡的果酸讓重乳酪的層次感瞬間提升。

蔓越莓乳酪

以原味乳酪蛋糕為基底，裡頭加入滿滿的蔓越莓果乾，讓濃郁乳酪香多了蔓越莓的酸甜滋味，搭配底部鹹香的餅乾底，層次豐富讓人一口接一口。

藍莓乳酪

將藍莓與重乳酪混合渲染出浪漫紫色調，入口除了藍莓酸甜，交織著濃郁的重乳酪香氣外，還可以吃到滿滿的藍莓果肉，清爽不甜膩，喜歡果酸香氣的朋友可以試試。

巧克力乳酪

入口後是醇厚的大人味可可香，苦甜適中，配上重乳酪的質地，像是在吃生巧克力般的滑順，特別的是這款底部搭配的是OREO餅乾，層次更加豐富。

心得

螢之坊烘焙在萬物皆漲的時代，老闆還能維持這種3吋只要150～180元的佛心價格，重點是味道完全不打折！如果你是喜歡那種「入口即化、奶香醇厚」的重乳酪控，這間絕對會是你的愛。不過提醒大家，因為最近在Threads上真的太紅了，建議想吃的朋友可以早點去，或是先電話預訂，以免撲空！

螢之坊烘焙

地址：台中市中區台灣大道一段498號

電話：04－22233509

營業時間：10：00－20：00

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