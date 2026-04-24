ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

豬肋排買1送1！美式餐廳勞動節優惠　10盎司肋眼牛排現省201元

▲▼開展餐飲集團旗下2大美式餐廳品牌「TGI FRIDAYS」、「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」祭出勞動節優惠。（圖／開展餐飲提供）

▲TGI FRIDAYS勞動節炭烤豬肋排買1送1。（圖／開展餐飲提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

五一勞動節即將來到，開展餐飲集團旗下的TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，祭出單日限定優惠，炭烤豬肋排買1送1、10盎司肋眼牛排優惠價999元。

TGI FRIDAYS於5月1日限定推「全系列炭烤豬肋排買1送1」，買半份送半份、買整份送整份，每桌每次最多買2送2，門市出示指定活動畫面即享優惠，內用及外帶均需加收原價之10%服務費。

▲▼開展餐飲集團旗下2大美式餐廳品牌「TGI FRIDAYS」、「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」祭出勞動節優惠。（圖／開展餐飲提供）

▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排10盎司肋眼牛排優惠價999元。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排也於5月1日祭出「10盎司肋眼牛排優惠價999元」，原價1200元，現省201元，且可搭配一道自選鮮製配菜，同時享招牌手工麵包、花生無限續，憑活動畫面享優惠，限內用，10%服務費另計。

業者表示，勞動節優惠指定畫面、相關訊息將於今日陸續於官方社群平台公布。

▲波麗路台塑牛小排選用厚切18盎司帶骨牛小排。（圖／波麗路創始本店提供）

▲「波麗路」台塑牛小排特價。（圖／波麗路創始本店提供）

另外，迎接4月27日「國際牛肋排日」，擁有90多年歷史的台北老字號西餐廳波麗路創始本店，即起至27日特別推出人氣招牌「台塑牛小排」限時優惠，原價1850元，特價只要1550元，現省300元。

▲波麗路台塑牛小排選用厚切18盎司帶骨牛小排。（圖／波麗路創始本店提供）

▲波麗路台塑牛小排選用厚切18盎司帶骨牛小排。（圖／波麗路創始本店提供）

波麗路創始本店「台塑牛小排」選用厚切18盎司帶骨牛小排，將帶骨牛肉先煎至表面金黃，再以紅標米酒、蒜頭、洋蔥與醬油等台味元素慢火燉煮約1個半小時，讓原本帶筋且厚實的牛小排，呈現外層香氣濃郁、內裡軟嫩多汁的口感。

關鍵字： 美食情報 美食雲 TGI FRIDAYS 勞動節 Texas Roadhouse德州鮮切牛排

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【被夾擊！】聯結車左轉側翻橫躺 路邊違停車遭波及

推薦閱讀

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

台東森林公園5/1起免門票、停車費

台東森林公園5/1起免門票、停車費

華泰瑞苑成南台灣首間萬豪度假飯店

華泰瑞苑成南台灣首間萬豪度假飯店

「後湖溪生態園區」划獨木舟、喝咖啡

「後湖溪生態園區」划獨木舟、喝咖啡

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！

台灣人打造「帛琉再生旅遊新玩法」

台灣人打造「帛琉再生旅遊新玩法」

北港「蠶豆酥工廠」深藏巷底超神秘！

北港「蠶豆酥工廠」深藏巷底超神秘！

豬肋排買1送1！美式餐廳勞動節優惠　10盎司肋眼牛排現省201元

豬肋排買1送1！美式餐廳勞動節優惠　10盎司肋眼牛排現省201元

台東超六星度假酒店落腳紅葉溫泉

台東超六星度假酒店落腳紅葉溫泉

母親節住房懶人包　4430元起贈禮袋

母親節住房懶人包　4430元起贈禮袋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

後慈湖啟動試營運　明天開放下一波預約、6月開幕

生甜甜圈新品牌「EATDONUT」5/4開幕　試營運連5天免費吃

「波麗路」吃台塑牛小排現省300元

宜蘭頭城「保夾」釣蝦場！釣不到直接補送

桃園景福宮步行美食攻略！

坐落新莊巷弄50年手工扁芋圓！

台中3吋重乳酪蛋糕只要150元！

板橋濃郁系黑豆漿老店！還有古早味毛豆餅

台中漢神洲際B1美食街懶人包！

坐擁湖景「㵘光」5月改全自助式Buffet

熱門行程

最新新聞更多

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

台東森林公園5/1起免門票、停車費

華泰瑞苑成南台灣首間萬豪度假飯店

「後湖溪生態園區」划獨木舟、喝咖啡

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！

台灣人打造「帛琉再生旅遊新玩法」

北港「蠶豆酥工廠」深藏巷底超神秘！

豬肋排買1送1！美式餐廳勞動節優惠　10盎司肋眼牛排現省201元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366