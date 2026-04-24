豬肋排買1送1！美式餐廳勞動節優惠　10盎司肋眼牛排現省201元

▲TGI FRIDAYS勞動節炭烤豬肋排買1送1。（圖／開展餐飲提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

五一勞動節即將來到，開展餐飲集團旗下的TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，祭出單日限定優惠，炭烤豬肋排買1送1、10盎司肋眼牛排優惠價999元。

TGI FRIDAYS於5月1日限定推「全系列炭烤豬肋排買1送1」，買半份送半份、買整份送整份，每桌每次最多買2送2，門市出示指定活動畫面即享優惠，內用及外帶均需加收原價之10%服務費。

▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排10盎司肋眼牛排優惠價999元。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排也於5月1日祭出「10盎司肋眼牛排優惠價999元」，原價1200元，現省201元，且可搭配一道自選鮮製配菜，同時享招牌手工麵包、花生無限續，憑活動畫面享優惠，限內用，10%服務費另計。

業者表示，勞動節優惠指定畫面、相關訊息將於今日陸續於官方社群平台公布。

▲「波麗路」台塑牛小排特價。（圖／波麗路創始本店提供）

另外，迎接4月27日「國際牛肋排日」，擁有90多年歷史的台北老字號西餐廳波麗路創始本店，即起至27日特別推出人氣招牌「台塑牛小排」限時優惠，原價1850元，特價只要1550元，現省300元。





▲波麗路台塑牛小排選用厚切18盎司帶骨牛小排。（圖／波麗路創始本店提供）

波麗路創始本店「台塑牛小排」選用厚切18盎司帶骨牛小排，將帶骨牛肉先煎至表面金黃，再以紅標米酒、蒜頭、洋蔥與醬油等台味元素慢火燉煮約1個半小時，讓原本帶筋且厚實的牛小排，呈現外層香氣濃郁、內裡軟嫩多汁的口感。