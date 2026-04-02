石牌夜貓族必存「24小時」小吃店！半肥半瘦滷肉飯膠質黏嘴

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

北投24小時營業的「阿亮小吃」提供滷肉飯、麵食、小菜、便當雞腿飯、排骨飯、湯品、白菜滷等，餐點好吃、平價實惠。滷肉飯半肥半瘦，帶有黏稠膠質，滷肉飯控必吃！

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交通

搭乘台北捷運到石牌站下車，步行8分鐘即達。附近只有北投麥當勞，以前來這一帶，夜晚想吃美食的話只能吃麥當勞，現在也有這間小吃麵店了。聽老闆娘說，以前開在前面一點的位置，因老宅都更，所以搬家到這個位置繼續開業。

用餐空間

▲店內走中式裝潢，乾淨現代環境，木桌搭配板凳。自助式找位置，客滿需要併桌。

菜單

推薦美食

滷肉飯（小）35元、（大）50元

半肥半瘦肉，不只是豬絞肉部位，還帶點皮，滷汁滷到鹹香色澤，一上桌就好誘人。帶點膠質黏稠感，不油膩，滷汁也不死鹹，拌飯吃很好吃有水準。

乾冬粉（小）45元

▲冬粉吸附湯汁、滷肉醬汁，加入芹菜，軟嫩滑溜的冬粉很入味，非常涮嘴。

白菜滷40元

▲必吃台灣小菜，白菜滷到軟嫩、濕潤入味，加入蝦米、木耳、香菇、紅蘿蔔、扁魚等配料，搭配滷肉飯吃很對味。

鯊魚煙60元

▲水產醃燻製品，搭配薑絲很鮮美，外皮呈現琥珀色的色澤，肉質軟綿Q彈，入口即化。

滷嫩豆腐20元、滷蛋15元

▲一整塊嫩豆腐很細緻，用滷汁滷過，不死鹹、甘甜嫩口。

單點炸排骨65元

▲人氣招牌，很多人會點排骨飯。排骨醃漬處理過，使用黑毛豬的排骨，炸過後外酥脆內軟嫩，滿滿肉汁，很好吃。

單點炸雞腿85元

▲一整大片炸到金黃酥脆，咬下滿滿肉汁，不油膩，好吃脆口。

滷控肉（老闆娘招待）

▲一整大塊控肉，肥瘦相間、肉質緊實，控肉入味不柴，愛吃控肉飯便當必點。

餛飩湯50元

▲搭配大陸妹，餛飩薄皮滑溜細緻，鮮肉肉質鮮美。

苦瓜排骨湯70元

▲夏日消暑湯品，苦瓜處理過，不苦、甘甜入味。排骨熬煮多個小時，輕鬆可取下排骨肉，清爽甘甜，不油膩。

心得

這間阿亮小吃評價很高，開業多年，累積不少老饕喜愛，搬家後，地點更方便了，是間平價實惠的小吃店，一點都不輸北投排隊米其林老店的滷肉飯。加上24小時營業，可以隨時輕鬆吃傳統美食，夜貓族有口福了。

阿亮小吃

電話：02－28216415

地址：台北市北投區承德路七段98號

營業時間：24小時營業（周六上午12：00－上午08：00、周日上午10：00－上午12：00）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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