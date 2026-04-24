母親節住房懶人包！4430元起住一晚　贈禮袋、抽千元珍珠項鍊

▲台北遠東香格里拉母親節檔期推出「閃耀女王尊寵假期」。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

再過兩周就是母親節，各家飯店接連祭出住房專案；以下整理出逾10家飯店集團優惠，住一晚最低4,430元起，加贈漢方茶包與舒眠小物，還能抽千元珍珠項鍊套組。

▲和逸飯店2館即日起至5月31日推出「媽媽Off Time」住房專案，舒適客房最低4,430元起。（圖／業者提供）



和逸飯店

和逸飯店台北民生館與忠孝館即日起至5月31日推出「媽媽Off Time」住房專案，每晚4,430元起。入住舒適客房可獲品牌限定禮袋，內含大稻埕知名傳統中藥行漢方茶包與舒眠小物，並可參加抽獎，有機會獲得價值千元珍珠項鍊套組。

▲台北凱撒5月1日起推出「2026母親節睡美人住房專案」，入住精緻客房每晚4,799元起。（圖／業者提供）



台北凱撒大飯店

台北凱撒推出「2026母親節睡美人住房專案」，自5月1日至5月31日，入住精緻客房每晚4,799元起，含自助晚餐與助眠保健品，並依房型提供SPA優惠或升等護理療程，最高可享價值3,800元臉部修護療程，連住另享85折與早餐禮遇。

▲國聯大飯店推出「寵愛媽咪孝親月住房專案」，入住可升等101景觀房型並享雙人自助早餐，每晚5,200元起。（圖／業者提供）



國聯大飯店

國聯大飯店即日起至5月底推出「寵愛媽咪孝親月住房專案」，主打台北大巨蛋第一排景觀客房，入住可升等101景觀房型並享用雙人自助早餐，每晚5,200元起。行政客房加碼6歲含以下孩童一位免費及早餐。



雲朗觀光集團

雲朗集團旗下君品、翰品與兆品酒店自5月1日至5月10日推出住房贈禮專案，入住即贈阿瘦皮鞋500元禮券。其中，日月潭雲品溫泉酒店則於5月10日加碼母親節限定活動，包括拍貼紀念體驗；下午帶住客到頭社花海賞金針花、馬鞭草，行程限量30人。

▲▼北投晶泉丰旅「感謝有禮」住房專案加碼送Panasonic奈米離子美顏器；母親節專案入住贈「參參不息杏福燕窩」養生禮盒。（圖／業者提供）





晶泉丰旅

晶泉丰旅北投、礁溪雙館推母親節住房專案，5月30日前入住送燕窩禮盒。礁溪享A5和牛吃到飽一泊二食，北投送價值逾4,000元的國際牌奈米離子美顏器。其中，北投晶泉丰旅入住泉音陽台家庭客房，雙人每晚含早餐11,499元起，雙人入住露台和洋套房每晚13,999元起，官網加購高鐵享75折。

▲▼北投麗禧溫泉酒店於5月9日至10日推出一泊一食專案，每晚12,600元起，入住即贈「鹹焦糖桂圓杯子蛋糕」禮盒、康乃馨花束與祝福小卡。（圖／業者提供）







北投麗禧溫泉酒店

北投麗禧溫泉酒店將於5月9日至5月10日推出母親節限定住房專案，主打一泊一食與白磺溫泉體驗，每晚12,600元起。入住旅客可享精緻早餐，並加贈鹹焦糖桂圓杯子蛋糕禮盒、康乃馨花束及祝福卡，營造節慶儀式感。



台北艾麗希爾頓格芮精選酒店

台北艾麗推出「一日女王」母親節住房專案，即日起開放預訂，入住行政套房或寰宇套房，每晚35,200元起加15.5%。專案內容包含雙北禮車接送、雙人90分鐘SPA療程（芳療與臉部保養各一次）、LA FARFALLA雙人海陸晚餐及客房早餐，每日限量3組。

▲台北萬豪母親節住房專案，贈寶格麗香氛沐浴禮。（圖／業者提供）



台北萬豪酒店

台北萬豪於4月30日至5月31日推出「甜寵媽咪香氛假期」，入住經典客房或天際客房，可享101景觀與城市視野，含雙人早餐。專案加贈寶格麗香氛沐浴禮盒及母親節蛋糕，總價值約3,980元。房價採浮動制，依官網公告為準。



台北遠東香格里拉

推出「閃耀女王尊寵假期」，入住豪華閣客房可享全天候禮遇，包括早餐、下午茶與晚間雞尾酒時光。另可使用60分鐘SPA療程與健身、泳池設施，每晚11,200元起，打造高品質母親節假期。

▲▼日勝生加賀屋溫泉飯店園景雅緻套房；花浴衣體驗。（圖／業者提供）





日勝生加賀屋

日勝生加賀屋推出「寵愛母親暖心湯旅」，即日起開賣。會席湯宿一泊二食含早餐與冠軍甜點，並提供24小時住宿與北投石檜木岩盤浴體驗；另有花間茶宿與春和湯宿專案，含日式浴衣與下午茶，部分方案第三人免加價，每房12,100元起。