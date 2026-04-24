桃園景福宮步行美食攻略！從爆餡甜點到古早味麵線一次收

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文／ReadyGo

來到桃園大廟「景福宮」，小編最愛的不是拜完就走，而是「香火一炷香，美食一條街」的節奏直接接上。景福宮旁邊真的就是桃園美食戰區，從清晨就能吃到的在地老店，到下午爆餡點心、再一路吃到凌晨的宵夜羊肉爐與熱炒聚餐，完全不用跑遠，走路就能把桃園大廟口美食吃好吃滿。這篇整理了4家吃完會想再回訪的店，拜拜、吃美食一次搞定，想收口袋名單就跟著小編走！

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旺吉屋

走到對面立刻被旺吉屋吸走目光，整間店的視覺超可愛，氛圍很新潮，而且口味選擇超多，不是只有紅豆奶油那種基本款。最重要的是——它的內餡真的給得很飽滿，拿在手上會有扎實的重量感。最推薦的就是三倍起司，表皮是脆皮起司，咬下去直接拉絲拉到誇張，鹹香奶味一起衝上來，趁熱吃真的爽。奶油口味也很推薦，奶油是用牛奶做的，吃得到奶香但不膩口。

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超有特色的限定口味

如果你跟小編一樣看到限定口味會很想試試看，也可以把它列入必點清單！這次雖然沒有吃到，但現場的今日限定口味是「辣雞」，聽說咬下去會帶點花椒香，甜鹹交錯很涮嘴，完全是那種「車輪餅也能玩出新花樣」的路線。

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旺吉屋 車輪餅製作所

地址：桃園市桃園區中正路176號

營業時間：不定期公休，建議至店家粉絲專頁確認

桃園大廟口美濃粄條蚵仔麵線

這家店就是那種「桃園人從小吃到大」的老城區味道，店就在景福宮旁邊，早上6點半就開始營業，走進去會看到人潮絡繹不絕，但動線很清楚、店員也很多，外帶排隊大概耐心等一下，很快就輪到。

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粄條Q彈、蚵仔麵線料多實在

美濃粄條的口感讓我印象很深刻，粄條真的Q彈有嚼勁，吃起來不軟爛，越嚼越香；招牌蚵仔麵線一端上桌就知道是走「料多實在」的路線，大腸和鮮蚵都有，湯頭是那種古早味、會讓人想到小時候去阿嬤家吃到的麵線味。最後還忍不住加點甜不辣，它的調味偏甜，但就是那種「吃完會突然想再買一次」的邪惡小吃感，直接被小編放進必點清單。

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桃園大廟口 美濃粄條蚵仔麵線

地址：桃園市桃園區中正路206號

電話：03－3391619

營業時間：06：30－17：30（周三公休）

大廟生炒羊肉

晚上想吃宵夜或天氣冷想要來點熱的，小編會直接衝大廟生炒羊肉。遠遠就能聞到那個「師傅大火快炒」的香氣，鍋鏟敲鍋的聲音配上沙茶香超有畫面。店內生意很好，用餐時段要有排隊心理準備，但它開到凌晨，反而是最適合當「夜晚收尾站」的一家。

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大火快炒鍋氣超重

羊肉炒麵鑊氣很足，麵條吸附醬香，羊肉吃起來嫩、幾乎沒有腥味，完全是會想再來的那種熱炒味。更加分的是它有迷你羊肉爐，一個人也能開鍋，湯頭清甜不油膩，冷冷的天來一碗真的超滿足。

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大廟生炒羊肉

地址：桃園市桃園區民生路269號

電話：0976－069061

營業時間：17：00－03：00

胖子牛肉

如果想找桃園餐廳型的熱炒聚餐，小編會選胖子牛肉，它不是那種安靜吃飯的店，而是「熱炒一上桌、全桌筷子停不下來」的那種氣氛店，用餐時間真的人超多，想吃建議先訂位比較安心。

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熱炒大盤適合多人分食

最推的就是雙蛋蝦仁炒飯，蝦仁鋪得滿滿的，底下炒飯粒粒分明、鍋氣十足，吃起來超爽又很下飯；再來是銀芽毛肚，脆脆的銀芽配上毛肚口感很加分，真的很適合配白飯。它的份量也很大，想吃熱炒、想聚餐，選這家基本不會踩雷。

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胖子牛肉

地址：桃園市桃園區北新街74號

電話：03－3389314

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00（周一公休）

常見問題

桃園大廟口美濃粄條蚵仔麵線要排隊很久嗎？

外帶通常會排隊，但店員多、動作快，很多人分享大概等個 10 分鐘左右就能輪到。建議先找座位再點餐，流程會更順。

旺吉屋的車輪餅有推薦口味嗎？

必點三倍起司，起司拉絲＋脆皮起司超有記憶點；想嘗鮮就看當日限定，小編當天去是辣雞口味有花椒香，甜鹹甜鹹很涮嘴。

胖子牛肉適合幾個人去吃？

它的份量偏大，小編覺得3～6人最剛好，可以點炒飯再加幾道熱炒一起分食，吃得更過癮。

桃園大廟主祀誰？

桃園景福宮主祀開漳聖王，合祀玄壇元帥，從祀合廟眾神，為桃園十五街庄之核心根本信仰，民眾習稱「大廟」。

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