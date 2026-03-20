桃園楊梅「獨棟玻璃屋」咖啡廳！複合空間融合義式餐廳＋烘焙坊

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

「萃99'Caffee新農旗艦店」位於桃園市楊梅區新農街620號，建議先線上預約，寬敞大片落地窗，打造桃園玻璃屋義式餐廳，滿足附近住戶與桃園人約會聚會餐廳，每日新鮮出爐的麵包、蛋塔、早午餐盤、手工巴斯克蛋糕、甜點、義大利麵、燉飯、咖啡等。

點了日本風乾貝海膽醬寬扁麵義大利麵380元、艷夏花荔枝水果特調咖啡160元、烏漆嘛黑墨魚海鮮義大利燉飯360元、粉橘醬綜合海鮮義大利燉飯350元、蛋塔79元、巴斯克伯爵茶蛋糕150元，餐點好吃豐富，有水平，桃園人吃起來。

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▲附停車場但要付費，停車場很寬敞。

玻璃屋咖啡廳

位於桃園市楊梅區新農街道，車水馬龍位置，獨棟一間玻璃屋，光看以為是桃園楊梅新蓋的建案中心，以「生活美學示範空間」為概念打造空間，這裡不只是咖啡廳，也是桃園楊梅以複合式經營烘焙麵包店。

空間寬敞

我朝聖過萃99咖啡水美店，好喜歡那間建築設計，也是複合式建案咖啡廳。這次趁著放假朝聖了新農店，有兩層樓空間，一樓為主要餐飲區。

複合式專案空間



▲從這裡入口處入內，可見大片玻璃落地窗，充滿溫馨感。

▲整間如玻璃屋的建案中心，複合式空間，滿足附近住戶與來賞屋的客人。

▲大理石曲面紋理，磁磚的咖啡色漸層吧台，規劃有結帳區、咖啡沖煮吧台，以及烘焙麵包專區。

甜點櫃

冰櫃提供每日新鮮現做甜點，巴斯克蛋糕、提拉米蘇、抹茶塔等，還有剛出爐的蛋塔等。

▲喜歡的麵包與吐司，超人氣出爐蛋塔，這裡也能買到，非常夯。

大片落地窗

映入眼簾，挑高玻璃屋空間，木頭紋理磁磚地板，挑選近期寒風咖啡廳很流行的家具元素，暖色系燈光，半開放式包廂座位，以及圓桌方桌，適合三五好友聚餐，情侶約會。

▲寬敞的空間，光線灑落，充滿暖意，整個空間很舒適。

▲中間設計這棵樹，綠意妝點，宛如生命樹，讓室內多了綠色的空間。

▲不管平日假日來，建議可先預約，避免客滿，沒有位置要現場等候。

線上預訂

▲有規劃大包廂座位，提供10人座位區超寬敞，建議早預約。

菜單

菜單提供早午餐、義大利麵、燉飯、咖啡、甜點、麵包等，餐點豐富多選擇，單品咖啡、手沖咖啡、茶，通通有。

▲掃描二維碼點餐，送單後，吃完離開前結帳買單。

當日體驗餐點

艷夏花荔枝水果特調咖啡 160元

採用哥倫比亞莊園咖啡豆，搭配荔枝獨特調味料，荔枝果香，咖啡花果香氣。整杯很視覺系，喝起來甘甜順口，尾韻的荔枝香氣，讓人好喜歡。

日本風乾貝海膽醬寬扁麵義大利麵 380元

干貝與明太子醬，非常多種，每口都是鮮味，獨特的明太子鹹入味，挑選寬扁麵條，吸附醬汁濃稠鮮美，每口都是滿足，麵條彈牙涮嘴，實在好吃。

烏漆嘛黑墨魚海鮮義大利燉飯 360元

用墨魚佐飯黑到極限，燉飯配上米麵條，吃起來綿密入味，上頭多種海鮮食材，新鮮鮮甜很好吃。

粉橘醬綜合海鮮義大利燉飯 350元

海鮮綜合搭配橘醬，吃起來有番茄醬與奶醬組合，這份海鮮控會很愛，海鮮處理新鮮美味，下方燉飯綿密米香，每口都是橘醬調味，料理得很好。

星芒蛋塔 79元

近年來很夯星芒造型蛋塔，整個很有特色，神級好吃蛋塔，非常銷魂，外層酥脆，非常有水平，竟然比肯德基蛋塔還好吃，來店必點啊！

巴斯克伯爵茶蛋糕 150元

插上一張小卡，整個烤得焦黑，獨特香味，滋潤綿密的巴斯克蛋糕，雖然沒有流心感，卻獨特的唐寧茶香，好吃有水準。

評論

這間複合式建案咖啡廳，讓人好愛，「萃99'Caffee新農旗艦店」的評論很高，讚不絕口，一吃成主顧，讓人好喜歡，楊梅在地美食吃起來，享受周末時光。

萃99'Caffee新農旗艦店

地址：326桃園市楊梅區新農街620號玻璃屋旁

電話：03－4881166

營業時間：09：30－20：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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