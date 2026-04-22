後慈湖啟動試營運　明天開放下一波預約、6月開幕

▲桃園大溪後慈湖今（22日）重啟試營運，兩個月期間採預約制、入園免收費。（圖／桃園市政府風管處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

歷經三年整頓，桃園大溪後慈湖今（22日）重啟試營運，開放200位早鳥旅客入內參觀。桃園市觀旅局表示，試營運首日逢上班日，有6成以上是銀髮族，遊客大嘆「像走進世外桃源，美得不像真的」。而接下來明（23日）上午9點將開放新一波報名，預計6月正式開幕。

▲試營運首日逢平常日，有6成以上是銀髮族。



桃園市觀旅局長陳靜芳今天親臨後慈湖現場，她觀察，試營運首日逢平常日，有6成以上是銀髮族，遊客紛紛表示，60年代當時他們還小，以往只透過展館看到歷史照片，現因AI技術，還可以跟歷史記憶玩合影，很開心有這些新體驗。

▲受惠現今AI技術，還可以跟歷史記憶玩合影。



後慈湖今天正式啟動，沉寂多時的山林秘境重新揭開面紗，由於試營運期間採預約制，桃園市風管處表示，一日提供四梯次、每梯次50名額供民眾報名，自4月9日開放預約以來，早上梯次最夯，都在10分鐘內額滿，接近中午或下午時段則在半小時左右，詢問度高。

▲▼園區導入「前進前出」動線，由專業導覽人員帶領，走訪約1.6公里森林步道，沿途山林景致豐富。



園區導入「前進前出」動線，由專業導覽人員帶領，走訪約1.6公里森林步道，沿途山林景致豐富；一號辦公室轉型為沉浸式展館，共有5大展區，並透過AI技術重現歷史情境，帶領遊客彷彿穿越時空。二號辦公室則引進在地品牌Tina廚房進駐，結合綠色餐飲理念與在地食材，打造兼具故事性與地方特色的餐飲體驗。

▲▼一號辦公室轉型為沉浸式展館，共有5大展區，並透過AI技術重現歷史情境，帶領遊客彷彿穿越時空。







餐點設計也融入歷史元素，包括先總統蔣中正喜愛的總統苦花魚、蔣夫人喜愛的紅豆鬆糕、方良喜歡的俄羅斯軟糖，以及大溪豆乾等經典元素，並延伸出結合慈湖桂花與桃園紅茶的特色飲品。

▲▼餐點品嚐得到苦花魚、紅豆鬆糕、俄羅斯軟糖，以及大溪豆乾等經典元素及限定伴手禮。







為回應外界高度期待，陳靜芳也宣布，試營運期間2個月，預計6月下旬正式開幕；此外，先前因整修暫停的「後慈湖即時影像」也已恢復，民眾可透過YouTube頻道即時欣賞湖光山色。